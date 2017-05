BlackBerry Aurora Berbasis Android Mulai Agresif di Pasar Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Respons positif saat launching BlackBerry Aurora pada Maret 2017 lalu, membuat PT BlackBerry Merah Putih agresif menyasar ke pasar Surabaya.

Dengan menambah varian warna baru, Gold dan Silver, gebrakan pertama dilakukan dengan menjualn lewat pameran dengan sistem trade in (tukar tambah).

General Manager Sales PT BB Merah Putih, Christian Eka, mengungkapkan, menjelang pertengahan tahun, apalagi ada moment Ramadan dan Lebaran, pasar smartphone berpotensi untuk tumbuh.

"Karena itu, kami luncurkan Blackberry Aurora yang merupakan smartphone berbasis android yang mulai masuk Mei ini," kata Christian saat launching pameran dan program trade in bersama Toko Apollo di Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya, Selasa (23/5/2017).

Lebih lanjut, Christian menyebutkan bila BlackBerry Aurora mengusung spesifikasi untuk kelas smartphone yakni menggunakan OS 7.Nougat, memori 4 GB RAM dan mendukung jaringan 4G LTE. Produknya sendiri dirakit di Indonesia dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sekitar 30 persen.

"Untuk mendongkrak penjualan ada promo trade in. Handphone lama segala merek akan dihargai dan mendapatkan kesempatan menebus BlackBerry baru," tambah Christian.

Vice President BB Merah Putih, Stanly Widjaja menambahkan, BlackBerry Aurora merupakan kombinasi fitur hiburan lengkap dengan desain premium serta menunjang produktivitas dan keamanan.

"Selain diproduksi di Indonesia, handset ini merupakan perangkat BlackBerry pertama di dunia yang menggunakan dual sim yang didesain secara spesifik," jelas Stanly.

Apalagi, dari data provider telekomunikasi, Stanly menyebutkan bila pengguna BlackBerry masih cukup banyak. Mereka membeli paket data internet untuk digunakan pada smartphone BlackBerry-nya.

"Bahkan saat kami gelar perdana Blackberry Aurora yang hanya varian black di kawasan Surabaya Timur pada Maret 2017 lalu, dalam program trade in laku hingga 1.000 unit lebih," jelas Stanly, yang menyebut kontribusi pasar Surabaya untuk BlackBerry secara nasional mencapai 25 persen.

Sementara dalam program trade in di PTC, pihaknya membidik konsumen dari Surabaya Barat. Irwan Hariyanto, owner Apollo Group, menambahkan, dalam hari pertama pameran sudah ada sekitar 300 an yang antri dalam stan trade in.

"Respons pasar cukup positif. Apalagi dengan sistim trade in ini, konsumen bisa mendapatkan BlackBerry Aurora baru seharga Rp 3,5 juta dikurangi ponsel lama yang dihargai hingga Rp 1,5 juta untuk dari yang sama-sama BlackBerry," jelas Irwan.

Program trade in untuk mendapatkan BlackBerry Aurora baru ini, bisa dengan aneka jenis smartphone lama dengan merek mulai dari BlackBerry, Iphone, Samsung, LG, Asus, Oppo, Sony, Lenovo, Xiaomi, Acer, Motorola, HTC, Huawei, dan Vivo.

"Program trade in ini bisa menjadi solusi bagi konsumen yang ingin smartphone baru, tapi tidak ingin menyimpan yang lama," tandas Irwan.