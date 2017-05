Ternyata. . Calon Istri Moreno Soeprapto adalah Putri Mantan Menteri Negara BUMN

SURYA.co.id - Selain aktor Hamish Daud, selebriti yang akan mengakhiri masa lajangnya adalah Moreno Soeprapto.

Mantan pebalap nasional yang kini menjadi anggota DPR RI ini telah meminang seorang gadis bernama Noorani Sukardi belum lama ini.

Proses tunangan Moreno dikabarkan bersamaan dengan pertunangan Hamish dan penyanyi Raisa.

Ini menarik karena keduanya (Hamish dan Moreno) pernah menjalin hubungan dengan artis Nadine Chandrawinata.

Berbeda dengan pasangan Hamish-Raisa yang hubungannya sudah diketahui publik cukup lama, jalinan kasih Moreno-Rani tidak banyak dipublikasikan.

Foto-foto pertunangan mereka pun tidak banyak beredar di luar.

Kabar bahagia itu baru dibagi kakak ipar Moreno, Marcella Zalianty.

"Keluarga besar moeno and rani.. Cuu @noorani dan @moreno_soeprapto selamat.. bahagia untuk kalian semoga dilancarkan rencananya sampai hari-H dan selalu diberi kebahagiaan lahir bathin selamanya," tulis Marcella di caption foto keluarga usai proses lamaran yang diunggah di akun instagramnya hari ini (22/5/2017).

Moreno Soeprapto saat bertunangan dengan Noorani Soekardi. (instagram marcella zalianty)

Tak hanya itu, Marcella juga memberikan ucapan selamat datang ke Rani.

"Akhirnyaa...join the family my cuu @noorani.. welcome," tulis Marcella.