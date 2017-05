Raisa Tunangan, Tak Hadir di Malam Penghargaan Stasiun Televisi Ini : Terima Kasih Youraisa!

SURYA.co.id - Raisa Andriana memenangkan dua kategori Female Singer of The Year dan Song of The Year dalam acara NET 4.0 Indonesian Choice Awards, Minggu (21/5/2017).

Sayang, penyanyi berparas cantik itu tidak hadir dalam acara tersebut.

Raisa yang tidak hadir, memberikan ucapan terima kasihnya dalam bentuk video berdurasi kurang dari satu menit.

"Terima kasih kepada Allah, keluarga, Yourasia.”

“Maaf aku nggak bisa hadir karena lagi ada acara keluarga nih, jadi kelewatan banget, maaf ya nggak bisa datang," ucap Raisa dalam video.

Bertepatan dengan malam penghargaan itu, Raisa sedang menggelar acara pertunangannya dengan Hamish Daud.

Acara pertunangan itu berlangsung di kediamannya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Selamat ya Raisa, buat kabar kemenangan dan lamaran kamu! (Dianita Anggraeni)