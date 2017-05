Jelang Hari Bahagia, Tyas Mirasih Bocorkan Tanggal Pernikahannya, Kapan Sih?

SURYA.co.id - Tyas Mirasih tak lama lagi akan melepas masa lajangnya.

Pemain FTV itu kini sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan sang kekasih, Raiden Soedjono.

Tyas Mirasih pun telah mengisyaratkan pernikahannya tinggal 52 hari lagi.

Hal itu diumumkannya melalui akun Instagram pribadinya dengan unggahan foto yang mengatakan siap untuk kehidupan barunya bersama Raiden.

"I'm so ready for our future together #h-52," tulis Tyas Mirasih sebagai keterangan fotonya baru-baru ini.

Tyas Mirasih akan melangsungkan pernikahan di tanggal 8 Juli 2017 (Instagram)

Lantas tanggal berapakah sebenarnya hari pernikahan Tyas Mirasih dan Raiden Soedjono akan berlangsung?

Salah satu sumber yang dihubungi NOVA.id mengungkapkan bahwa Tyas Mirasih dan Raiden akan menikah pada 8 Juli 2017.

Lalu, resepsi pernikahannya akan di gelar di lokasi Plataran Cilandak, Jakarta Selatan.

Rencana pernikahan Tyas Mirasih bakal digelar dengan konsep Garden Party.

Ia juga sempat mengungkapkan jika hari bahagianya digelar setelah lebaran tahun ini.

"Resepsi nanti konsepnya garden party, masih di Jakarta. Aku enggak mau yang nikahan di gedung yang salam-salaman aja, pengin mingle sama tamu. Doain ya biar enggak hujan, makanya dimajuin Juli," tutur Tyas beberapa waktu lalu. (Firli Athiah Nabila)