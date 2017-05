Apartemen Premium untuk Mahasiswa Laris Manis di Malang

Galih Saksono, Direktur Realty PPRO (tengah) menunjukkan maket lokasi apartemen The Begawan saat soft launching, Sabtu (20/5/2017).

SURYA.co.id | MALANG - Soft launching penjualan apartement The Begawan, sepanjang Sabtu (20/5/2017) di Kota Malang, berhasil menjual sekitar 60 persen dari total unit yang ditawarkan, yaitu 948 unit.

Direktur Realty PT PP Property (PPRO), Galih Saksono, memberikan apresiasi yang tinggi terkait pencapaian tersebut.

"Kalau sudah lebih dari 50 persen penjualannya, secepatnya akan ground breaking atau peletakan batu pertama. Dengan begitu pembangunan dimulai dan secepatnya serah terima," kata Galih, usai soft launching yang digelar di Malang.

The Begawan Apartment diklaim sebagai proyek apartemen mahasiswa segmen premium. Saat launching, harga per unit dipatok mulai Rp 289 juta. Dengan type mulai dari studio, studio plus, 2 bed room dan 2 bed room corner.

"Saat ini pasar apartemen di Kota Malang, ceruknya masih besar. Respon konsumen yang cukup tinggi ini masih kami lihat dari lokal Malang dan Surabaya, sementara potensi mahasiswa, sebagai segmen yang kami bidik, per tahun bisa datang ke Kota Malang sebanyak 41.000 orang," jelas Galih.

Hal ini membuat PPRO tidak hanya menyiapkan satu unit apartemen di The Bagawan, yang berada di kawasan Tlogomas itu. Rencananya, di lahan seluas 1,4 hektar itu, juga masih akan dikembangkan sebuah resort menghadap ke arah Gunung Arjuna.

Pembangunan The Begawan di Kota Malang, membuat PPRO menyiapkan invetasi Rp 200 miliar. Dengan nilai proyek mencapai Rp 600-700 miliar.

"Investasi kami sekitar 30 persen dari nilai proyek, terutama untuk pengadaan lahannya," jelas Indarto, Indaryanto, Direktur Keuangan PPRO.

Di tahun 2017 ini, PPRO menyiapkan dan capex (belanja modal) hingga Rp 2 triliun. Nilai itu untuk belanja lahan dan penyelesaian tiga mal Lagoon Avenue. Dua diantaranya di Surabaya.

Sedangkan proyek apartemen mahasiswa, selain the Begawan di Kota Malang, PPRO juga melanjutkan launching tower kedua di Margonda, Depok, dan Tembalang, Kota Semarang.

Bagus Febru Saptono, Project Director Begawan Apartment PPRO, menambahkan, antusiasme masyarakat dalam merespon peluang bisnis properti dan investasi yang ditawarkan Begawan Apartment sangat besar.

"Ini terbukti dalam waktu 3 jam telah terjual 60% unit dari total 948 unit,” tandas Bagus.