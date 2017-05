VIDEO - Jajal Ketangguhan Yamaha All New R15 di Sirkuit Benowo Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Pabrikan motor Yamaha kembali mengenalkan sepeda motor terbarunya Yamaha All New R15.

Launching All New R15 pekan lalu cukup menarik karena dilakukan di arena balap Sirkuit Benowo, Kompleks Gelora Bung Tomo Surabaya.

Mengusung mesin dengan kapasitas 155 cc, mengadopsi teknologi big bike dengan teknologi revolusioner yakni VVA, assist and slipper clutch serta new deltabox frame, tampilan All New R15 berhasil mencuri perhatian penggemarnya.

Pada launching kali ini melalui main dealer Yamaha Jatim PT Surya Timur Sakti Jatim, ada test ride di sirkuit untuk bisa merasakan langsung berkendara All New R15.

Agung Mundi GM Marketing Yamaha PT Surya Timur Sakti Jatim, menjelaskan ada beberapa perubahan mendasar dari All New R15 dibanding sebelumnya.

Disematkannya teknologi Variable Valve Actuation (VVA), membuat tenaga mesin semakin besar tetapi sangat irit bahan bakar.

Perubahan lain adalah All New R15 dilengkapi fitur baru assist & slipper clutch, fitur yang biasanya hanya ada pada motor besar. Dan untuk pertama kalinya diaplikasikan di motor sport kelas 155cc.

"Siapapun yang mengendarainya akan merasa exciting mesin baru sangat responsifnya. Perpindahan gigi dapat dilakukan dengan mudah bahkan ketika motor sedang dalam akselerasi maksimum," ujarnya

Yamaha membanderol All New R15 di Jatim seharga Rp 36 juta OTR Jatim. Dengan pilihan warna, yaitu Racing Blue, Matte Black, dan Matte Red.

Simak videonya di atas.