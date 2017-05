Toyota Agya Test Drive ke Bukit Jeddih, Madura, begini Keseruannya

Peserta Test Drive Toyota New Agya Have Fun mulai mencoba performa mobil 1200 cc ini.

SURYA.co.id | SURABAYA - Toyota New Agya Have Fun Go Max kembali melakukan test drive. Kali ini lokasinya di Surabaya dan Bukit Jeddih, Madura, Jumat (19/5/2017).

Test drive kali ini diikuti oleh 18 awak media, 13 media nasional dan 5 media lokal. Rombongan bertolak dari cafe D'Tekape Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Semolowaru, Sukolilo Surabaya menuju ke Bukit Jeddih, Perseg, Bangkalan.

Selama di perjalanan salah satu peserta sempat mencoba kecepatan penuh New Agya 1200 cc ini. Kecepatan limit saat mencapai rpm 5200 sampai 5300an.

"Kondisi ini memungkinkan dipengaruhi penggunaan bahan bakar, atau karena mobil dimodivikasi city car yang irit bahan bakar," tutur Candra, salah satu peserta test drive.

Sebanyak enam mobil New Toyota Agya secara beriringan menuju lokasi. Sampai di bukit Jeddih, tampak panorama bukit kapur luas. Meski berdebu, cahaya terik yang mendukung akhirnya dimanfaatkan oleh awak media untuk foto sesi.

Henry Tanoto, Selaku Vice Presiden Toyota Astra Motor menuturkan perjalanan kali ini fokus menunjukkan bahwa beberapa kelemahan Toyota Agya sebelumnya yang telah diperbaiki.

"Perbaikan itu juga hasil dari masukan pasar kepada kami," katanya.