Ketahuan! Ivan Gunawan Ikut Nimbrung saat Kim Kardashian Live, Apa Sih yang Ditulisnya?

SURYA.co.id - Desainer Ivan Gunawan ikut tulis komentar saat Kim Kadarshian melakukan live di akun sosial medianya.

Dalam capturan akun gosip @lambe_lamis tampak Ivan Gunawan menyapa seleb kelahiran Los Angeles, Amerika itu.

"Its me Ivan from Indonesia," begitu tulis desainer yang akrab disapa Igun itu.

Buat yang belum tahu Kim Kadarshian ini punya nama asli Kimberly Noel Kadarshian.

Dia merupakan model, arktris dan yang pasti seorang sosialita.

Kim yang umurnya 36 tahun itu, dikenal publik di dalam serial yang ditayangkan E!.

Sebuah acara realitas yang berjudul Keeping Up with the Kardashians.

Reality show itu menceritakan kehidupan keluarga Kadarshian sehari-hari.

Kim mempunyai 2 saudari kandung yaitu Kourtney Kardashian dan Khloé Kardashian dan seorang adik laki laki yaitu Robert Kardashian Jr.

Menikah dengan rapper Kanye west dan masih bertahan sampai sekarang.

Capturan akun gosip itu, tak pelak langsung dapat tanggapan dari netizen.

3dara_rumpi menuliskan,"Aduh jadi keingetan jaman sekolah pas pertama kali masuk kelas ajaran baru. Sesi Perkenalan.

@mue.zza kasih komentar,"Igun lg promote.

kali aja jenk kim khilaf pengen design baju sm igun". (Octa)