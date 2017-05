Ini Spesifikasi New Toyota Agya yang tak Ada di Agya Tipe Lama

SURYA.co.id | SURABAYA - Dibandingkan Toyota Agya keluaran 1000cc sebelumnya, New Toyota Agya 1200 cc tampak punya performa lebih. Salah satunya dari segi performa dan kenyamanan.

Toyota New Agya sebelumnya dirilis pada tanggal 7 April 2017 silam dengan menawarkan dua jenis transmisi, yaitu otomatis dan manual transmission.

Ada dua type, New Agya 1.2 TRD S (memiliki seluruh fitur tipe G ditambah beberapa fitur lainnya) dan 1.0 G. Keduanya memiliki teknologi mesin Dual VVT-i.

Tommy Hermansyah, Product Knowledge PT Toyota Astra Motor menuturkan ada perbaikan di bagian eksterior, dan interior juga mesin.

Dari eksterior, Tommy menjelaskan New Toyota Agya 1200 cc punya tampilan lebih stylish. Ini lantaran mereka juga sedang membidik pasar kalangan muda.

Tommy melanjutkan, ada enam item eksterior yang diubah pada mobil type city car ini.

Di antaranya desain lampu belakang menggunakan LED Rear Combination lamp, Bumper lebih sporty, pelek mobil, rear spoiler high mount stop lamp, bagian depan, dan side turn lamp. Sekaligus punya lima pilihan warna, yaitu kuning, merah, putih, hitam, dan silver.

Sementara di bagian dalam mobil punya kenyamanan lebih. Khususnya kursi mengemudi yang pas dengan bentuk badan (semi bucket seat). Ditambah audio steering switch di pengemudi bagian kiri, dan double din dilengkapi koneksi bluetooth connectivity.

"Interior tidak jauh berbeda dengan yang lama. Tapi performa kita tambah. New Agya 1.2 MT dari jarak 0 sampai 100 km peer jam punya akselerasi 12,6 second," tuturnya, pada acara test drive, Toyota New Agya Have Fun Go Max, di D'Tekape, Jumat (19/5/2017)