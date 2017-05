Bupati, Dandim dan Polres Gresik Blusukan Pasar Pantau Harga Sembako

SURYA.co.id | GRESIK - Pemkab Gresik bersama TNI dan Polri blusukan ke pasar-pasar tradisional di Gresik untuk memantau harga sembako, Jumat (19/5/2017).

Blusukan ini diikuti Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, serta Kapolres Gresik, AKBP Boro Windu Danandito, lalu Komandan Kodim 0817, Letkol (Kav) Widodo Pujiyanto, serta pejabat dari organisasi perangkat daerah lainnya.

Di Pasar Baru Gresik, rombongan ini menanyai pedagang tentang harga-harga sembako menjelang bulan Ramadhan.

Dari situ, Bupati menyimpulkan bahwa sejauh ini harga sembako relatif stabil. Mesi ada kenaikan harga sejumlah bahan pangan, namun belum sampai menimbulkan gejolak yang berarti.

Dicontohkannya, harga beras kualitas rendah masih stabil seharga Rp 7.800 Per Kilogram. Sedangkan yang kualitas bagus kisaran masih seharga Rp 11.000 per kilogram.

"Ada yang naik harga sekitar Rp 200 rupiah per kilogram. Namun itu masih terjangkau oleh daya beli masyarakat dan masih wajar,” kata Sambari, Jumat (19/5/2017).

Komoditas lainnya, seperti telur ayam leghorn masih Rp 21.000 per kilogram, cabai rawit Rp 47.000 per kilogram, Bawang putih Rp 50.000 hingga Rp 60.000 per kilogram bergantung kualitas.

"Persediaan beras hingga hari raya Idul Fitri ke tujuh (H+7) masih tersedia, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran di daerah Kabupaten Gresik untuk persediaan beras," katanya.