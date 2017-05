Belum Menikah, Model Majalah Dewasa ini Melahirkan Bayi Imut, Siapa Ayahnya?

SURYA.co.id - Kabar bahagia datang dari Anneke Carolline, seorang model majalah dewasa.

Tiga hari lalu, Anne melahirkan bayi perempuan mungil yang diberi nama Ceisya Almeera Anaputri.

Kabar bahagia itu dibagi Anne di akun instagramnya.

"Welcome to the world," tulis Anneke sambil mengunggah foto bayi mungilnya.

Sejumlah artis seperti SIntha Bachir, tampak hadir memberikan semangat atas persalinan Anne.

Anneke Carolline bersama teman-temannya. (instagram)

Kabar bahagia ini juga disambut antusias rekan-rekan Anne yang langsung memberikan ucapan selamat di laman instagramnya.

Tetapi ada juga netizen yang iseng bertanya kapan menikahnya Anne dan siapa suaminya.

asri_handayani: @annekecarolline ..wahhh selamat ayaank.. aku, bener ketinggalan kabarnya... g tau marriednya aku sm hamilnya... selamat yaa sayanggg... sempurna bgt udh jadi seorang ibu , love love love

rasa.hati: ada yg tau, who is the father?

Pernyataan ini cukup menohok karena memang model cantik ini belum menikah.