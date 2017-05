VIDEO - Bupati Blitar Cek Stok Beras di Gudang Bulog

Reportase: Samsul Hadi

SURYA.co.id | BLITAR - Bupati Blitar, Rijanto mengecek kesiapan stok kebutuhan pokok di gudang Bulog Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Kamis (18/5/2017). Stok kebutuhan pokok di gudang Bulog masih cukup hingga enam bulan ke depan.

"Ternyata stoknya masih aman hingga enam bulan ke depan," kata Rijanto, di sela-sela pengecekan kebutuhan pokok di gudang Bulog, Bence, Garum, Kabupaten Blitar.

Stok beras di gudang Bulog Bence masih 8.000 ton, gula pasir 240 ton, tepung terigu 50 ton. Bulog juga menyalurkan jagung ke masyarakat. Hingga kini, jagung yang sudah tersalurkan 5.700 ton. Rata-rata Bulog menyalurkan jagung 150 ton per hari.

"Di Blitar, jagung juga penting, untuk campuran pakan ternak. Mayoritas masyarakat Blitar ternak ayam," ujar Rijanto.

Ia menambahkan, sejauh ini harga kebutuhan pokok di Blitar masih relatif normal. Pemkab bersama Satgas Pangan terus memantau harga dan stok kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional.

Kepala Gudang Bulog, Bence, M Jangcik mengatakan, Bulog mulai menggelar pasar murah menjelang Ramadan. Pasar murah diadakan di depan gudang Bulog Bence. Barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah, yakni, beras, gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng.

Beras dijual Rp 48.000 per 5 kg, untuk gula pasir Rp 12.000 per kilogram, sedangkan tepung terigu Rp 7.600 per kilogram, dan minyak goreng Rp 11.000 per liter.

Bulog juga sedang menyalurkan beras untuk warga miskin (raskin). Raskin yang disalurkan di Kabupaten Blitar mencapai 750 ton per bulan. Hingga kini, penyaluran raskin masih untuk Januari dan Februari.

"Untuk Maret-April masih menunggu proses di Pemkab. Kami hanya menyalurkan saja," kata Jangcik.