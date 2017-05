Hino Buka Showroom 3S di Kediri, Bukti Optimisme Ekonomi Tumbuh di Tahun 2017

SURYA.co.id | KEDIRI - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) melalui dealer PT Indomobil Prima Niaga Surabaya (IPN S) membuka showroom baru di Jl Raya Papar, Kabupaten Kediri, Kamis (18/5/2017).

Showroom baru Hino itu merupakan upgrade showroom sebelumnya yang berada di Kota Kediri, yang hanya melayani sales dan sparepart.

"Sedangkan di showroom baru yang ada di Jl Raya Papar ini, adalah S3. Meliputi Sales, Spare Part dan Service," kata Santiko Wardoyo, Director Sales & Promotion of PT HMSI, sebelum ceremoni Grand Opening 3S Showroom.

Sementara bagi IPN S, showroom 3S di Kediri merupakan showroom ketiga, setelah di Kletek, Sidoarjo dan Malang.

Pembangunan showroom baru itu merupakan bagian dari pengembangan bisnis Hino dan optimisme terhadal pertumbuhan ekonomi baik lokal maupun nasional.

Menurut Iwan Gunarso, Chief Operation Officer of PT IPN S, investasi showroom 3S ini menunjukkan potensi bisnis di wilayah Kediri cukup besar.

"Kontribusi di Kediri cukup besar, sekitar 15 persen. Disini banyak industri lama maupun baru, juga adanya program pemerintah terkait infrastruktur. Sehingga kami optimis kontribusi Kediri bisa naik dalam penjualan maupun after sales," jelas Iwan.

Sebelum ada showroom 3S, pelayanan aftersales untuk kawasan Kediri dan sekitarnya harus ke Malang atau Kletek, Sidoarjo.

Layanan after sales diberikan dengan keberadaan bengkel yang lengkap dengan mekanik-mekanik handal Hino, serta tempat yang nyaman dan luas.

Dalam grand opening tersebut, hadir Hiroo Kayanoki, President Director of PT HMSI, Tatsuro Tazakk, Director Marketing and Dealer Development of PT HMSI, Bambang Subijanto, BOD Indomobil Sukses Internasional (IMSI), Tan Kim Piauw, Chief Executive Officer of PT IPN S dan Sunaryanto, Branch Manager of PT IPN S cabang Kediri.