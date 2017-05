Begini Kronologi Tewasnya 6 Santri Mambaus Sholihin saat Outbond

SURYA.co.id | GRESIK - Kronologi kejadian Santri Mambaus Sholihin Jl KH Syafi'i, tenggelam di Danau bekas Tambang Galian C Desa Suci Kecamatan Manyar, Kamis (18/5/2017).

Pembukaan : pukul 07.00 WIB

- Pembukaan oleh Wali Kelas IX E Zulfan Thoriq di Halaman Musholla Ponpes Mambasu Sholihin sebanyak 267 siswa santri putra dengan Pendamping 48 guru pengurus pramuka.

Kemudian kegiatan outbond :

POS I (kegiatan Jalan Merayap di atas tampar) di sebelah selatan pendopo area Ponpes Mambaus Sholihin

- Peserta dibagi per-kelas dan per-kelompok 6 orang dengan 1 pengawas,

- Peserta bergantian secara kelompok memasuki pos 1 didampingi pengawas masing-masing

- Kelas pertama IXA-kelompok 1 masuk pos 1 jam 07.20 WIB

- Kelas terakhir IX G-kelompok terakhir masuk pos 1 jam 08.10 WIB.

POS II (kegiatan Estafet ping-pong)

- Depan kompleks Al Malikiy, Halaman Pondok Jl KH Syafii Desa Suci Kecamatan Manyar.

- Peserta dibagi per-kelas dan per-kelompok 6 orang dengan 1 pengawas

- Peserta bergantian secara kelompok memasuki pos 2 didampingi pengawas masing-masing,

- Kelas pertama IX-A kelompok 1 masuk pos 2 jam 07.50 WIB

- Kelas terakhir IX- G kelompok terakhir masuk pos 1 jam 08.50 WIB

POS III (kegiatan Jaring Laba-laba)

- Lapangan Sepak bola Pondok KH. Fahmi Faqih Jl KH Syafii Desa Suci Kecamatan Manyar,

- Peserta dibagi per-kelas dan per-kelompok 6 orang dengan 1 pengawas

- Peserta bergantian secara kelompok memasuki pos 3 didampingi pengawas masing-masing

- Kelas pertama IX-A kelompok 1 masuk pos 3 jam 08.10 WIB

- Kelas IX C masuk lokasi mendahului kelas IX B

- Kelas terakhir IX- G kelompok terakhir masuk pos 1 jam 09.25 WIB

POS IV (kegiatan Pipa) Pukul 8.50 WIB

- Bekas Gunung Suci Kecamatan Manyar sekarang menjadi dataran rendah dan danau.

- Peserta dibagi per-kelas dan per-kelompok 6 orang dengan 1 pengawas

- Peserta bergantian secara kelompok memasuki pos 3 didampingi pengawas masing-masing

- Kelas pertama IX-A kelompok 1 masuk pos 3 jam 08.50 WIB.

- Kelas IX B telat masuk lokasi, didahului kelas IX C

- Kelas IX C masuk lokasi jam 09.00 WIB.

- Kelas IX C diperintahkan untuk tetap duduk di samping lokasi outbond. Karena kelas IX A belum selesai.

- Sebagian pengawas membantu pengawas kelas IX A untuk mempercepat proses outbond

- Kelas IX C kelompok terakhir, diantaranya Syafi'i , Nafis, Udin, Rusydi, menceburkan diri.

- Pantia sudah memperingatkan untuk keluar dari danau. Yang pertama menceburkan diri atas nama Syafii. Syafii dkk berdiri di lokasi yang dangkal.

Mengetahui danau dangkal, beberapa orang ikut menceburkan diri. Di antaranya Yusar, Sholah (korban wafat), Bagus, Robin, Aril, Zilmam, Ridho, Abi, Effendi dan Mamat. Total yang menceburkan diri 14 orang.

Enam orang berenang ke tengah, atas nama Saifudin Zuhri Subagio siswa kelas IX C MTS Mambaus Sholihin, warga asal Desa Nganjuk Cepu, Blora, Jawa Tengah,

Sholahuddin Achmad warga Jl Gebang Wetan Gebang Putih, Sukolilo Surabaya,