Tak Dapat Akses PDAM, Warga Tegalsari Bertahan dengan Kamar Mandi Komunal

Perwakilan dari Habitat for Hummanity for Indonesia dan perusahaan kimia Dow mengecat kamar mandi komunal dalam penyaluran CSR untuk warga di kampung Tegalsari Kecamatan Tegalsari, Rabu (17/5).

SURYA.co.id | SURABAYA - Meski tinggal di pusat kota, namun warga di kampung Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, patut mendapatkan perhatian. Pasalnya warga di kampung ini masih belum mendapatkan akses air bersih. Ini karena di kampung mereka belum mendapatkan akses jaringan pipa tersier.

Warga di kampung RW 6 misalnya, seluruh warga kampung ini harus bergantung pada air tanah. Mereka menggali sumur-sumur untuk bisa mengambil air bersih dan digunakan untuk kebutuhan bersih diri. Namun, itupun tidak semua warga bisa memiliki sumur. Oleh sebab itu, di kampung ini, banyak terdapat kamar mandi komunal untuk akses air bersih bagi warga.

"Di sini ada sebanyak 20 tempat kamar mandi komunal. Itu karena kampung kami belum bisa dapat akses air bersih PDAM. Katanya di sini belum ada jaringan pipa terseier, sehingga belum bisa dipasangi air PDAM," kata Ketua Lembaga Pembedayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari Muzantoib, Rabu (17/5/2017).

Dari 20 kamar mandi komunal di sana pun kondisinya belum semuanya layak digunakan oleh warga. Setiap kamar mandi komunal yang ada hanya didukung sumber air dari sumur dan pompa. Sehingga warga yang akan menggunakan kamar mandi harus memompa air dulu.

Setiap titik kamar mandi komunal biasanya terdiri dua bilik kamar mandi. Satu untuk kamar mandi, lainnya lagi untuk buang air besar.

Namun sayang, kebersihannya kurang terjaga. Sebagian besar tidak memiliki septic tank sehingga membuat saluran airnya tidak terfilter. Sehingga saluran yang ada di kampung kerap menimbulkan bau dan membuat warga lain tidak nyaman.

"Kami beberapa kali dikunjungi lembaga non profit dan juga perusahaan untuk dibantu sanitasi. Seperti saat ini ada Habitat for Hummanity for Indonesia yang menyalurkan CSR dari perusahaan kimia Dow, ya mau bagaimana lagi, kondisi kampungnya memang seperti ini, kualitas sainitasinya sangat minim," imbuh Muzantoib.

Ia menjelaskan, salah satu RT yang cukup parah kondisi sanitasinya dalah di RT 7 RW 6. Selain tidak memiliki akses air bersih untuk mandi, mereka juga tidak memiliki akses untuk air minum. Lantaran kualitas air sumur yang tidak terlalu baik, warga di sini tidak bisa menggunakan air tersebut untuk air minum.

"Kalau untuk minum warga sini beli air surungan (dijual dengan gerobak dorong). Itu air PDAM dari luar kampung. Kalau air sumur nggak bisa buat dimasak," ulasnya.

Menurutnya jika ada akses air PDAM, tentu akan lebih mudah bagi warga untuk mendapatkan sumber air bersih. Mereka mau membayar untuk pemasangan meski dimungkinkan mahal. Namun itu lebih baik jika dibandingkan harus tidak mendapatkan air bersih seperti ini.