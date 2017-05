Aktor Ganteng ini Menyebut Ayu Ting-ting Gadis Berhati Emas, Ada Hati?

SURYA.co.id - Nama pedangdut Ayu Ting-ting akhir-akhir ini sering menjadi bahan hujatan netizen karena gosip perselingkuhannya dengan artis Raffi Ahmad.

Tak cuma masyarakat awam, sejumlah artis seperti Nikita Mirzani juga kerap 'bermain api' dengan ibu satu anak ini.

Bahkan Deddy Corbuzier dan Chika Jessica ikut-ikutan membuat parodi menyindir pedangdut asal Depok ini.

Saking banyaknya pembenci (haters) sehingga menjadi aneh jika ada artis yang tiba-tiba memuji Ayu Ting-ting.

Seperti yang dilakukan aktor India, Ravi Bhatia.

Aktor serial Mahadharata ini tanpa basa-basi mengeluarkan pujian kepada pelantun tembang Sik Asik ini.

Menurut Ravi, Ayu adalah gadis dengan hati emas yang mampu menjadi seorang ibu dan bintang.

"Being a single mother and being a superstar at the same time is not easy, I have lots and lots of respect for this supremely talented girl. Kudos..!!!," tulis Ravi di akun Instagramnya.

Apakah ini berarti Ravi memiliki perasaan khusus kepada Ayu?

Kabar adanya hubungan asmara antara Ayu dan Ravi memang sudah lama berembus.