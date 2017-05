Dilaunching di Sirkuit Balap, ini Spesifikasi dan Harga Yamaha All New R15

Pebalap MotoGP Movistar Yamaha, Maverick Vinales (keempat dari kiri), berbincang dengan direksi Yamaha Indonesia dan pebalap Yamaha Racing di sela acara pengenalan motor sport anyar All New Yamaha R15 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Senin (23/1/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Pabrikan motor Yamaha kembali mengenalkan sepeda motor terbarunya Yamaha All New R15.

Launching All New R15 pada Sabtu (12/5/2017) lalu cukup menarik karena dilakukan di arena balap Sirkuit Benowo, Kompleks Gelora Bung Tomo Surabaya.

Sebelumnya, secara nasional peluncuran Yamaha All New R15 dilakukan di Sirkuit Sentul, Bogor Jawa Barat.

Launching bertepatan dengan kedatangan pembalap tim Movistar Yamaha MotoGP, Maverick Vinales dan Valentino Rossi ke Indonesia. Khusus Maverick Vinales didaulat sebagai brand ambassador All New R15.

All New R15 adalah sepeda motor sport berfairing Yamaha yang hadir perdana pada April 2014 silam.

Dalam perjalanannya, motor yang dijuluki 'Baby R6' ini memiliki banyak penggemar.

Mengusung mesin dengan kapasitas 155 cc, mengadopsi teknologi big bike dengan teknologi revolusioner yakni VVA, assist and slipper clutch serta new deltabox frame, tampan All New R15 berhasil mencuri perhatian penggemarnya.

Pada launching kali ini melalui main dealer Yamaha Jatim PT Surya Timur Sakti Jatim, tidak sebatas memberikan informasi melalui slide saja, tapi juga langsung diajak test ride di sirkuit untuk bisa merasakan langsung berkendara All New R15.

Agung Mundi GM Marketing Yamaha PT Surya Timur Sakti Jatim menjelaskan, ada beberapa perubahan mendasar dari All New R15 dibanding sebelumnya.

Dari segi performa misalnya All New R15 memiliki performa terbaik di kelasnya. Disematkannya teknologi Variable Valve Actuation (VVA), membuat tenaga mesin semakin besar tetapi sangat irit bahan bakar.