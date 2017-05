Karena Menulis Bukan Kegiatan Sambilan, maka Menulislah Guru …

Reportase Dra Sulastri M.PDi

Pengajar di SMPN 18 Surabaya

“Tirulah daftar isi dari buku non fiksi dan modifikasi sesuai dengan yang diinginkan"

TIP menulis buku bagi pemula itu ditawarkan Endah Imawati SPd MPd, editor di Harian Surya saat workshop Pelatihan Menulis Buku dan Artikel Pendidikan Untuk Guru di Jawa Timur, Sabtu (13/5/2017).

Workshop yang diadakan APKS PGRI Jawa Timur bekerja sama dengan Harian Surya di Gedung PGRI Surabaya itu mengusung tema Menggugah Guru Menulis.

Lewat pelatihan tentu diharapkan agar guru terbiasa untuk mengabadikan pengalamannya di lapangan dalam bentuk artikel, opini maupun buku yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerhati pendidikan.

Drs H Ichwan Sumadi MM, dari APKS PGRI Jawa Timur lewat Paparan Regulasi dan kebijakan Pendidikan di Indonesia berharap, guru harus bisa menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Untuk itu guru dituntut membuat karya tulis agar dapat naik pangkat.

Usai coffee break, Endah Imawati yang menyodorkan materi Tujuh Kiat Dasar Menulis Efektif itu menyatakan bahwa menulis adalah proses komunikasi dengan khalayak.

Dosen di sebuah perguruan tinggi di Surabaya itu menambahkan, unsur pokok dari sebuah berita adalah peristiwa. Peran media adalah menyampaikan informasi lewat berita, tulisan, foto, grafis, karikatur atau bentuk penyampaian lainnya.

Ia mengingatkan peserta workshop bahwa nilai suatu berita itu penting dan menarik, faktual, aktual dan akurat. Sementara gagasan untuk menulis bisa berasal dari pengalaman empirik, otoritas, hobi dan pengalaman referensial.

Sesi selanjutnya Mengenal Jurnalisme Digital dipaparkan oleh Tri Hatmaningsih SH. Editor senior dan pengasuh rubrik Citizen Reporter (Cipo) Harian Surya ini memaparkan bagaimana rambu-rambu dalam menyelami jurnalisme digital.

Selain itu, guru peserta workshop ditantang untuk isthikhomah menulis dirubrik yang diampunya, Citizen Reporter.

Usai istirahat salat dan makan siang, materi terakhir Praktik Menulis Buku Tingkat Pemula dipaparkan kembali oleh Endah Imawati yang sebelumnya memberi tugas peserta untuk menuliskan pengalaman maupun berita sebanyak tujuh alenia dan dikirimkan ke WA.

Akhirnya lima peserta terpilih untuk membacakan tulisan mereka yang kemudian dibedah bersama-sama.

Selain materi tatap muka (in), peserta juga diberi pendampingan online penyusunan karya (on) mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2017 serta publikasi ilmiah (in) tanggal 17 Mei 2017.

Workshop diakhiri dengan pembagian sertifikat pelatihan setara dengan 34 jam pelatihan. Ah, pelatihan yang menarik bukan?