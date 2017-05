Patch Me If U Can, Seniman Bunuh Diri Studio Suguhkan Warna-warni Patch untuk Hiasan Baju

SURYA.co.id | SURABAYA - Lebaran memang masih lama. Namun, inspirasi yang ditawarkan para seniman yang tergabung dalam Bunuh Diri Studio dan perupa X-Go ini patut dipertimbangkan.

Patch (emblem) sebagai hiasan baju ini bermula dari pemanfaatan patch untuk menambal baju yang berlubang. Belakangan pemanfaatan patch di baju ini malah jadi tren yang banyak disukai para penikmat fashion.

Maraknya penggunaan patch di baju ini karena bisa membuat tampilan busana menjadi unik dan berbeda dari lainnya.

“Jadi, kalau mau pakai baju Lebaran yang dihiasi patch kenapa tidak?” begitu cetus X-Go, penggagas acara bertema Patch Me If U Can yang digelar selama dua bulan di Artotel mulai Jumat (12/5/2017).

Sebab, lanjut X-Go, patch tak hanya pas dipasangkan di busana polos. Untuk busana bermotif pun hiasan patch ini tetap tampil menarik.

“Asal bisa mendapatkan gambar yang sesuai dengan motif baju, tentu kombinasi busana motif dan patch ini tetap terlihat menarik,” imbuhnya.

X-Go tak menepis, semangat pemanfaatan patch yang sering juga disebut sebagai badge ini di kalangan seniman perupa berasal dari para bikers yang sering tampil dengan kostum yang dihiasi patch sebagai identitas diri. Bagi para seniman, lanjut X-Go, penggunaan patch di busana pun jadi wujud eksistensi diri.

“Ada kepuasan bila karya perupa itu kemudian diapresiasi oleh masyarakat penikmat fashion,” katanya.

Karya kolaborasi X-Go dan Bunuh Diri Studio ini menghiasi Artspace Lobby Area Artotel Surabaya hingga 12 Juli 2017. Lebih dari 14 seniman memajang kreasi mereka dengan aplikasi yang beragam, seperti patch yang ditempel di celana dan baju dengan beragam bahan.