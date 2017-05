Patch Bisa Dibuat dari Bahan Kain, Kanvas, atau Transfer Paper, Begini Prosesnya

SURYA.co.id | SURABAYA - Aplikasi patch di baju maupun celana tak semata untuk hiasan dan dipajang. Busana yang sudah dihiasi patch ini tetap bisa dipakai dan kelihatan menarik.

"Patch ini memang bisa berdiri sendiri sebagai karya. Tetapi juga bisa jadi kesatuan dalam dunia fashion," ujar X-Go, penggagas acara Patch Me If U Can yang digelar di Artotel mulai Jumat (12/5/2017).

Menurut X-Go, bahan patch ada tiga jenis, yaitu kain, kanvas, dan transfer paper, yaitu patch yang dihasilkan dari gambar desain yang diolah lewat komputer kemudian diprint baru dicetak di atas kain. "Agar kuat finishingnya dipanasi pakai hot press," tegasnya.

Jika menggunakan kain atau kanvas, lanjut X-Go, alat gambarnya bisa menggunakan cat acrylic atau cat air yang dilapisi pernis khusus. "Asal prosesnya betul patch itu bisa tahan setahun meski sering dicuci dan dipakai," ucap Indra Setiawan, seniman asal Malang.

Indra yang suka memakai tokoh kartun untuk karya patch-nya ini lalu menambahkan,”Setelah gambar dibuat di atas kanvas, lalu dilapisi pernis khusus agar bisa tahan meski dicuci beberapa kali.” katanya.

Tak hanya di baju, patch buatan Indra ini juga sering menghiasi tas, jaket, maupun jeans. Harga untuk patch karya Indra ini kisaran Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu per-patch.

“Biasanya oleh pelanggan patch ini dijahit di atribut yang diinginkan, baik itu baju, celana, atas tas,” ungkapnya.

Acara pembukaan pameran Patch Me If U Can di Artotel Surabaya dimeriahkan pula dengan kegiatan kelas menggambar dan mewarnai patch yang dilakukan atas kerjasama dengan Leeveandeo dan Surabaya International School. Karya siswa ini juga ikut dipamerkan di Artspace Galeri Artotel Surabaya.

Kegiatan pameran ini juga diisi dengan demo menggambar di atas manekin yang dilakukan oleh Adios. Juga mural di bambu oleh nnegoo dan drope.