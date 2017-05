Agnez Mo Diprotes Penggemarnya Ramai-ramai Gara-gara Kejutan yang Dijanjikan Ternyata Cuma. . .

SURYA.co.id - Penyanyi Agnez Mo tiba-tiba dihujat ratusan fansnya.

Penyanyi yang telah malang melintang di pentas internasional ini dianggap telah memberi harapan palsu oleh para penggemarnya.

Hal ini berawal dari unggahan Agnez di akun instagramnya 3 hari lalu.

Penyanyi cantik kelahiran 1 Juli 1986 ini mengunggah foto tengah berbisik. Di sampingnya tertulis kalimat "Something is Coming Soon".

Rupanya para penggemar menduga Agnez bakal mengeluarkan single atau album baru.

Single atau album baru ini sangat dinanti-nantikan mereka karena cukup lama artis yang kini dekat dengan seorang pebasket ini tidak mengeluarkan single atau album baru.

Tetapi ternyata di unggahan terbaru Agnez hanya mengeluarkan sebuah aplikasi bernama Agnezmo App.

"MORE OF ME FOR YOU!!! Exclusively on the AGNEZMO App #AGNEZMOapp #agnezmo #cool #love #contest #fans DOWNLOAD NOW!! Download: http://smarturl.it/agnezmoapp," tulis Agnez di akun instagramnya hari ini.

Kontan saja hal ini membuat murka penggemarnya yang langsung berkomentar nyinyir di akun instagram Agnez.

zack.ard: Oh jd ini yg dibilang coming soon