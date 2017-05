42.622 Siswa SD/Madrasah di Surabaya Siap US, Dindik Ingatkan seperti ini kepada Penyelenggara

SURYA.co.id | SURABAYA - Ujian Sekolah (US) tingkat sekolah dasar dan masdrasah akan dilaksanakan pada Senin (15/5/2017). US tahun ini diikuti 860 lembaga, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya Jumat besok (12/5/2017) akan mulai menerima soal ujian.

“Soal US akan dipilah per sekolah dan per subrayon, selanjutnya akan disimpan sementara di polsek. Dan pada pelaksanaan hari H-nya nanti sub rayon mendistribusikan soal ke sekolah-sekolah,” Jelas Kepala Dindik Kota Surabaya, Ikhsan, Selasa (9/5/2017).

Mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya tersebut menerangkan pelaksanaan US di Surabaya diikuti 42.622 siswa.

Ia pun berpesan juga agar para siswa tetap menjaga nilai-nilai kejujuran (integritas) selama pelaksananaan US/M meskipun masih berbasis kertas.

“Pada pelaksanaan US nanti diingatkan kepada ketua sub rayon, kepala sekolah, dan pengawas ruangan agar menjalankan POS dengan baik,”tegasnya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Selasa (9/5/2017).

Kasi Kurikulum Sekolah Dasar Munaiyah berujar pembuatan soal US telah melewati berbagai tahapan.

Apalagi Dindik ikut membuat naskah soal tersebut. Mulai dari penyusunan soal, review soal, sampai dengan evaluasi soal dilakukan oleh tim yang sudah disiapkan.

“Untuk persiapan ujian sekolah ini, para siswa juga telah melakukan latihan try out, baik yang melalui try out online Dindik ataupun latihan try out bersama guru di sekolah. Dindik sebelumnya juga telah menyediakan 34 paket soal latihan try out online,”lanjutnya.