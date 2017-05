Saat Ayah Agnez Monica Ketemu Kekasih Anaknya, Lihat Pose-pose Mereka. . .

SURYA.co.id - Sederet nama pria tampan kerap disebut-sebut sebagai kekasih Agnez Monica.

Terbaru, hubungan percintaannya dengan seorang pebasket Saputra Wijaya, atau yang akrab disapa Wijin itu sering disorot publik.

Meski jarang memamerkan foto sang kekasih di akun media sosialnya, Agnez tampaknya sudah serius dengan Wijin.

Beberapa foto kemesraan mereka berdua sering diposting di akun Instagram Wijin.

Tak hanya kekasihnya, keluarga terdekatnya pun jarang ia umbar ke media sosial.

Meski sudah berkecimpung di dunia hiburan belasan tahun, namun tak ada yang tahu sosok orangtua Agnez.

Nah, baru-baru ini, Agnez memposting video sang ayah di Instagram Story miliknya.

Ayah Agnez Monica dan kekasihnya pebasket Saputra Wijaya. ()

Tampak dalam video itu, sang ayah sedang bersama kekasihnya, Wijin.

Agnez pun menjelaskan hal itu pada keterangan videonya.

"My man and my dad (emote senyum dan love)," tulisnya.