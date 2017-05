Kadin Jatim Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Naik Diatas 6 Persen

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti, melantik jajaran pengurus Kadin Kota Probolinggo di Museum Probolinggo, Jumat (5/5/2017).

La Nyalla berharap Kadin setempat bisa aktif berperan memperkuat ekonomi rakyat di Kota Probolinggo.

"Kota Probolinggo cukup bagus ekonominya. Tahun lalu bisa tumbuh hampir 6 persen, tepatnya 5,9 persen. Ini sudah di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Saya berharap Kadin Kota Probolinggo bisa makin giat mendorong pertumbuhan, dengan catatan pertumbuhannya harus inklusif, merata dirasakan banyak pihak, bukan segelintir orang kaya saja," kata La Nyalla, Jumat (5/5/2017).

Hadir dalam pelantikan itu Wali Kota Probolinggo Rukmini Buchori, jajaran forum pimpinan daerah, dan pengurus Kadin Jatim.

Adapun Ketua Kadin Kota Probolinggo yang dilantik adalah Indi Eko Yanuarto.

La Nyalla memaparkan, Kota Probolinggo mempunyai banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, mulai dari sektor industri, wisata, serta jasa dan perdagangan.

Pendapatan per kapita Kota Probolinggo tercatat sebesar Rp35,2 juta per orang per tahun, relatif cukup baik dibanding sejumlah daerah lain di Jatim.

Pengembangan ekonomi Kota Probolinggo tentu tidak bisa dipisahkan dari daerah-daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan. Jadi bisa disebut ini kluster Bromo. Harus saling menopang.

Misalnya, Kadin Kota Probolinggo sinergi dengan Kabupaten Probolinggo untuk mengembangkan bisnis wisata dan peternakan yang secara geografis mungkin lebih tepat dikembangkan di daerah kabupaten.

Hanya dengan sinergi itulah, kluster daerah ini bisa cepat dikembangkan. Harus sinergi karena kalau dikerjakan bareng-bareng lebih ringan.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Rukmini Buchori mengapresiasi kiprah Kadin dalam menumbuhkan ekonomi lokal, terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kadin menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Rukmini.

Ketua Kadin Kota Probolinggo, Indi Eko Yanuarto mengatakan, pihaknya siap melaksanakan program secara lebih kreatif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ada sejumlah program kerja yang siap kami laksanakan terkait pemberdayaan UMKM, optimalisasi potensi ekonomi lokal, dan menumbuhkan jiwa wirausaha di kalangan masyarakat," jelas Indi.