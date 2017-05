Miyabi, Si Ratu Porno Jepang Pindah ke Manila Filipina, di Sana Tetap Buka-bukaan atau Tidak Ya?

SURYA.co.id - Maria 'Miyabi' Ozawa, ratu porno asal Jepang, pensiun dan memilih tinggal di Manila, Filipina.

Di sana sejak 2015 silam, Miyabi filmnya nggak buka-bukaan lagi.

Dia berganti peruntungan dengan menjadi bintang film layar lebar.

Selain menjadi aktris film Miyabi juga kerap mengisi acara radio dan televisi di Filipina.

Nah, untuk menjalani rutinitasnya sebagai model dan presenter, tentu Maria Ozawa membutuhkan stamina yang mumpuni.

Untuk menjaga kebugarannya ini, selain fitness di rumahnya sendiri, Miyabi buka-bukaan kalau dirinya mulai rutin nge-gym.

Seperti yang terlihat dalam unggahannya ini (2/5/2017).

Dalam unggahan kali ini, Maria memamerkan kemampuan fisiknya saat menjajal beberapa latihan di Anytime Fitness Phillipine.

Mariz Ozawa alias Miyabi sedang berolahraga (Instagram)

Unggahan ini diberi caption "Working out with my new gym buddy @lovesurvivor Thank you coach @mikee.reyes for the awesome training and @m0.shah for the tour around your

gym..will defiantly come back soon #mariaoworkingout #gymbuddies #anytimefitnessph"

Tak hanya saat nge-gym, Maria juga bagikan unggahan OOTD atau outfit of the day-nya kali ini yang begitu sporty.