Gedung Pusat Riset ITS Terbuka Untuk Umum

SURYA.co.id | SURABAYA - Gedung Pusat Riset (Research Center) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Mensristekdikti),Prof Mohamad Nasir bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Selasa (2/5/2017).



Rektor ITS, Prof Joni Hermana mengungkapkan Research center ini akan menjadi pusat pelayanan masyarakat.

Semua aset pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa bisa diakses masyarakat.

Semua pusat studi ITS yang sebelumnya terpisah di beberapa pusat penelitian, kini dipusatkan pada gedung ini.

“Gedung ini akan memenuhi berbagai pelayanan masyarakat. Mulai dari area pameran, dan pusat studi serta kerjasama dari lantai 2 hingga lantai 11,” ungkap Joni usai peresmian gedung Pusat Riset ITS.

Sejumlah pelayanan yang bisa diakses masyarakat mulai dari pusat kajian halal haram, lingkungan hidup, pusat penelitian komputer dan sistem informasi serta berbagai pusat kajian lainnya.

“Tujuh unggulan ITS disini semua, jadi bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat,”tegasnya.

Kepala Unit Protokoler, Promosi dan Humas ITS, Melania S Muntini mengatakan, dipusatkannya berbagai tempat penelitian dan kajian ITS akan memudahkan masyarakat dalam mengakses ITS. Untuk dapat mengakses fasilitas penelitian ini, dikatakan Melania masyarakat harus melakukan Memorandum Of Understanding (Mou).

“Masyarakat luar yang mau memanfaatkan melalui Mou, industri juga bisa. MoU ini tudak hanya sekaki penandatanganan, setelah ada program akan dievaluasi,”jelasnya.

Melalui evaluasi tersebut akan menentukan apakah kerjasama masih bisa dilakukan atau tidak. Produktivitas dalam MoU ini akan menentukan keberlangsungan masyarakat dalam memakai fasilitas yang digunakannya.

Sementara itu, Humas PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya), Andri Suryandari mengungkapkan terpusatnya fasilitas penelitian ini akan menudahkan koordinasi dalam MoU yang ada. Hanya saja untuk pameran, Andri mengungkapkan lebih nyaman menggunakan fasilitas kampusnya.