VIDEO - Lagi, Indonesia Jual Kapal Perang SSV ke Filipina

SURYA.co.id | SURABAYA - Indonesia kembali mengekspor kapal Strategic Sealift Vessel (SSV). Ini adalah kapal SSV kedua yang dipesan oleh The Department Of National Defense Armed Forces Of Philippines atau Kementerian Pertahanan Filipina.

Sebelumnya kapal SSV pertama telah dilepas pada 8 mei 2016 silam, oleh Wakil presiden Jusuf Kalla.

Bahkan kapal tersebut telah dioperasikan Filipina untuk kepentingan militer.

Sebagai simbol, kapal dilepas oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryaccudu didampingi wakil menteri Pertahanan bidang Kebijakan Pertahanan Filipina Ricardo David Jr., Selasa (2/5/2017) di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL INDONESIA (Persero).

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryaccudu optimistis kapal SSV kedua ini sama dan tentu lebih tangguh dari yang sebelumnya.

"Tentu ada perbaikan-perbaikan lagi. Kami patut berbangga pada PT PAL yang mampu membuat kapal SSV ini lagi. Rencananya ini akan terus, sampai empat kali," tuturnya.

Sebagai informasi, kapal ini diproduksi PT PAL atas hasil lelang Internasional, yang diadakan Kementerian Pertahanan Filipina pada 2014 silam.

