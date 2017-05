Tak Biasa, Sarah Azhari Berpose Menantang dengan Dada Rata, Netizen: Waktu Masih Virgin Kah?

SURYA.co.id - Bukan hal aneh jika artis Sarah Azhari kerap berpose seksi dan menggoda.

Bahkan pada akhir November 2008, Sarah terjerat kasus penyebaran foto-foto bugil bersama adiknya Rahma Azhari di internet.

Kasus ini akhirnya ditangani oleh pihak yang berwajib dengan meminta bantuan pakar telematika Roy Suryo.

Tetapi tidak banyak yang tahu jika kegemarannya mempertontonkan kemolekan tubuhnya itu ternyata sudah dilakukan ketika masih ABG.

Hal ini terungkap saat wanita kelahiran Jakarta, 16 Juni 1978 mengunggah sebuah foto seksinya di akun instagramnya hari ini (2/5/2017).

Di foto itu Sarah mengenakan bikini two piece corak hitam putih.

Tubuhnya terlihat ramping, begitu juga bagian dadanya yang masih rata.

"One of my fav pics," tulis Sarah di caption fotonya.

Sejumlah netizen langsung fokus di bagian dada sarah yang masih kecil, tidak seperti di foto-foto seksi yang sudah beredar sebelumnya.

yanmela: Umur berapa kak ini