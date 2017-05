Raline Shah dan Pevita Pearce Foto Bareng, Bikin Bingung, Cantik Siapa Ya?

SURYA.co.id - Kecantikan Raline Shah dan Pevita Pearce kerap membuat kaum adam terlena.

Bagaimana tidak, meskipun sedang tak memakai make up, keduanya tetap terlihat cantik dan mempesona.

Tak heran rasanya jika kaum adam begitu menggilai kedua artis blasteran ini.

Jika disandingkan berdua, netizen pun dibuat bingung memilih Pevita ataukah Raline.

Seperti dilansir dari akun Instagram Raline Shah, Selasa (2/5/2017).

Artis berdarah Melayu ini mengunggah sebuah foto saat sedang melakukan pemotretan dengan adik Keenan Pearce.

Raline Shah dan Pevita Pearce (Instagram)

Dengan gaya eksotis, mereka terlihat begitu menggoda.

"My bday shoot with @pevpearce by @glennprasetya and glam team @bubahalfian @iwanlatiff @woko_s," tulis Raline.

Melihat kedua wanita cantik ini tengah berada dalam satu frame, netizen pun meninggalkan komentar.

Tak sedikit yang merasa bingung harus memilih yang mana.

@mangnommang, "@ferferdii @fandalism_ bang ini ujiaannn bang."

@fandalism_, "Yassalamm...,Doublekill! Doubleshoot! Abang lumpuh @mangnommang hahahaha."

@fitrianmarconi, "Sama sama cantik jadi bingung milihnya."

@myafierachmat, "Dua-duanya sulit untuk dipilih satu hahahahaha."

@yanindra99, "Inilah yg dikatakan hidup itu harus memilih... Dan saya bingung milih yg mana @sigitipe." (Indita Kameswari)