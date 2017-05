Gangguan Teknis UNBK SMP Terkendali, Tak Ada Siswa Ikut Ujian Susulan

SURYA.co.id | SURABAYA - Gangguan teknis yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tak sampai membuat siswa terpaksa mengikuti ujian susulan.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Ikhsan, mengatakan bahwa sekolah-sekolah yang menggelar UNBK telah menyiapkan modem untuk mengantisipasi gangguan teknis seperti labilnya jaringan internet.

“Ada beberapa kendala teknis yang dialami sekolah pada hari pertama ini. Tetapi semua bisa diatasi tanpa harus mengikuti ujian susulan, yang ikut ujian susulan ya yang murni sakit dan memang tidak mampu mengikuti UNBK hari ini,” jelasnya pada SURYA.co.id, Selasa (2/5/2017).

Selain gangguan internet, masalah lain yang ditemui saat pelaksanaan UNBK adalah error pada Windows Server. Hal ini terjadi di salah satu sekolah pada sesi pertama.

Menurut Ikhsan, persoalan itu sebelumnya tidak ditemui ketika try out dan sinkronisasi. Karenanya, pihak sekolah tak bisa langsung menanganinya secara mandiri sehingga akhirnya petugas help desk Posko UNBK harus mendatangi sekolah tersebut dan mengganti server.

Karena insiden itu pula, sebanyak 20 siswa yang kebagian server bermasalah, harus mengikuti ujian dengan jadwal yang mundur 2 jam dari jadwal.

“Pakai server cadangan buat lanjut ujian, kemudian server Dindik kami daftarkan untuk dijadikan cadangan sekolah itu,” jelasnya.

Di sekolah lain, lanjut Ikhsan, juga ada siswa yang terlambat mengikuti ujian karena sempat mengeluh sakit hingga ke puskesmas. Namun karena dinyatakan masih mampu mengikuti ujian, siswa tersebut kembali ke sekolah untuk mengikuti UNBK.

Sementara itu,saat menginjak sesi kedua untuk sekolah di wilayah Surabaya utara sempat mengalami pemadaman listrik karena adanya balon yang menyangkut ke jaringan listrik.

“Jaringan PLN kecantol balon, tapi sudah diatasi. Dan sekolah cukup tenang karena sudah terbiasa USBN dan USBK yang juga bermasalah, jadi lebih terbiasa,”lanjutnya.

Melihat kejadian-kejadian tersebut, Ikhsan meminta agar sekolah kembali mengecek paket internet yang dipakai serta kabel yang ada pada computer client.

Sehingga bisa meminimkan kendala teknis yang ada.