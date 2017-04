Surprise! Seperti Ini Kejutan Ammar Zoni pada Ranty Maria di Hari Ulang Tahunnya

SURYA.co.id - Artis muda keturunan Korea, Ranty Maria baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 18.

Tak cuma dikejutkan dengan ucapan dari teman-teman, keluarga dan fansnya, Ranty juga dikejutkan dengan surprise romantis yang diberikan kekasihnya, Ammar Zoni.

Kebahagiaan Ranty ditumpahkan melalui akun instagramnya @Rantymaria, ia mengucapkan terimakasih kepada kekasihnya prihal kejutan yang diberikan padanya.

"This one goes for my bae. Wanna say thank you my panda, my pumpkin, my yin and yang, my bae untuk dekornya, foto-foto muka aib nya, balon-balonnya, bunga kertasnya, hadiah yang penuh usaha dibukanya, kue yang dipotong dalemnya keluar permen,

Tapi yang paling penting untuk waktu kamu, kasih dan sayang kamu, juga usaha kamu untuk surprisein aku walaupun lagi dan lagi kamu failed tapi its all unexpected

I feel amazingly happy kamu berikan as what i requested You are the best bae.

Thank you for all your prayers and making me feel as the happiest person ever.

May God always be with us two and let us spend more and more and more and more time together." ujar Ranty dalam akun instagramnya.

Sayangnya, usaha Ammar lagi-lagi dibilang gagal oleh Ranty. Namun, Ranty tak menjelaskan di mana letak kegagalan Ammar untuk memberikan kejutan padanya.

Setidaknya, dihari ulang tahunnya, Ranty merasa bahagia.

Seperti yang diketahui, Ranty mulai dikenal ketika awal karirnya membintangi sinetron keajaiban cinta bersama Chelsea Olivia. Ia merupakan artis berdarah Manado dan keturunan Korea.

Dia juga dikenal ketika membintangi sinetron Heart Series yang diadaptasi dari Film dengan judul yang sama.