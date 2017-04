Nikita Mirzani Pamer Bikini Terbarunya, Netizen Malah Gagal Fokus Lihat yang Satu Ini

SURYA.co.id | JAKARTA - Artis Nikita Mirzani akhirnya mengumumkan harga bikini yang dijualnya.

Melalui merek Nikibreeze Bikini, Nikita memamerkan beberapa buah produk bikininya melalui akun Instagram.

“Di follow yah akun @nikibreeze_bikini nya. Siapa tau cewe2 seksi Ada yg suka sama model bikini nya Niki,” tulis Nikita dalam akun Instagramnya, Minggu (30/4/2017).

Nikta Mirzani (Instagram)

Sebenarnya, dalam ‘akun dagang’ milik Nikita, baru 14 foto yang dipajang.

Keempatbelas foto itu memperlihatkan tiga model bikini berwarna merah, hitam, dan biru, yang menjadi produk utama Nikibreeze.

Dalam salah satu foto, dibubuhkan sebuah caption yang menjelaskan ukuran serta harga bikini setiap pasangnya.

Bikini produk Nikita Mirzani (Instagram)

“Niki Breeze inspired by the fire available on China red and Black. Detail bikini bottom. Size: S,M, L, XL. IDR 650K per pair. DM now for direct purchase. #nikibreeze #bikini #beachwear #bali,” tulis akun @nikibreeze_bikini.

“#nikibreeze #bikini #bali #beachwear IDR 700K per pair available in Black and China Blue. Size: S, M, L, XL,” tulis akun @nikibreeze_bikini untuk foto yang lainnya.

Memiliki produk dagang bikini, Nikita juga tak segan-segan menjadi modelnya.

Nikita Mirzani (Instagram)

Buktinya, ada dua model bikini yang dipakai Nikita dan dipamerkan dalam laman Instagramnya.

Tapi, bukannya menuai pujian, netizen justru salah fokus dan mencari keberadaan tato Nikita yang tiba-tiba hilang.

Nikita Mirzani (Instagram)

“Ko tato nya ilang,” tulis akun asus.777.

“Ach editan nch @nikitamirzanimawardi_17 deseu banyak tato nya trmsk yg dbawah puser hoak nch,” tulis pemilik akun mariniaza.

“Editan,tatonya ga ada,” tulis akun isti_nganatun.

“Ko tato ny pada ga ada,” tulis pemilik akun alikha.marsya. (Okki Margaretha)