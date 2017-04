Sekar Group Gandeng Liaoning Wellhope Agri-Tech untuk Kembangkan Bisnis ini

SURYA.co.id | SURABAYA - Pabrik pakan ternak, anak perusahaan Sekar Bumi Group, PT Karka Nutri Industri, segera berubah nama menjadi PT Sekar Golden Harvesta Indonesia.

Hal itu dilakukan setelah adanya penandatanganan Joint Ventura antara PT Sekar Bumi Tbk, PT Karka Nutri Industri dan Liaoning Wellhope Agri-Tech, perusahaan yang bergerak bidang teknologi dan pengembangan pertanian dari Tiongkok.

Harry Lukmito, President Direktur PT Sekar Bumi Tbk, usai penandatangan, mengatakan bila kerjasama ini untuk meningkatkan kapasitas produksi PT Karka terkait pengembangan produksi pakan udang.

"Saat ini kapasitas produksi PT Karka sekitar 12.000 per tahun. Dengan menjadi PT Sekar Golden Harvesta Indonesia, targetnya kapasitas produksi bisa naik 24.000 per tahun," jelas Harry, usai penandatangan yang digelar di Finna Golf Country Club and Resort (CCR) Pandaan, Pasuruan, Sabtu (29/4/2017).

Lebih lanjut, Harry menyebutkan bila pasar pakan udang di Indonesia terus berkembang mengingat produksi udang baik dari laut maupun budidaya cukup besar.

Apalagi, Sekar Bumi Group juga sudah melakukan akusisi perusahaan budidaya udang, yang pastinya ikut menyerap hasil produksi dari perusahaan baru itu.

"Kami sudah akusisi PT Sentral Budidaya Bio Tech yang membudidayakan udang. Tentunya kami juga meningkatkan produksi PT Sentra Budidaya Bio Tech dengan dukungan pangan dari PT Sekar Golden Harvesta Indonesia," jelas Harry.

Sekar Bumi Group mulai agresif mengembangkan usaha mulai dari hulu hingga hilir produk perikanan.

Khusus udang, ada integrasi antara processing, finishing, hingga packing. Integrasi ini juga membutuhkan tres ability dari rantai produksi mulai dari bibit, budidaya, hingga pengolahan.

"Dengan Joint Ventura ini, dengan Liaoning Wellhope Agri-Tech, kami juga siapkan pemasaran ekpor. Jaringan Liaoning Wellhope juga sudah ada di beberapa negara," tambah John Gozal, Direktur PT Karka.