Disindir Dedy Corbuzier dan Trio Macan, Seperti Ini Reaksi Ayu Ting-ting

SURYA.co.id | JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting menanggapi video yang diposting di instagram milik Deddy Corbuzier yang seolah menyindir dirinya.

Video yang berjudul My Boss and Me ini diperankan oleh Chika dan Deddy Corbuzier.

Dalam percakapan yang dibuat dalam sebuah video, terdapat bagian percakapan sindiran mereka untuk pedangdut ini.

Grup vokal Trio Macan pun ikut menyerang janda satu anak itu.

Trio Macan membuat sebuah video parodi yang juga menyindir pelantun 'Sambalado' itu.

Ayu mengaku tahu dirinya diserang dalam sindiran-sindiran bentuk apapun.

Deddy Corbuzier dan Chika Jessica saat berakting dalam video komedi 'My Boss and Me' episode 'Pakai Otak Anda'.

Tetapi Ayu menanggapinya dengan santai. Ia menegaskan tidak mau mengurusi hal-hal yang ia anggap tidak penting dalam hidupnya.

"Saya mah udah biasa (disindir). Saya mah masih banyak urusan yang jauh lebih penting yang harus saya urusin," kata Ayu Ting Ting.

Ia menambahkan, meski selalu disindir dan di-bully, Ayu bersyukur masih bisa mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.

"Saya banyak kegiatan, alhamdulillah orang masih percaya saya. Makanya saya lebih baik pikirin pekerjaan saya, anak saya, dan juga keluarga saya," ucapnya.

Oleh karena itu, Ayu mengungkapkan ia ingin fokus memikirkan karier dan pekerjaannya agar bisa menambah pundi-pundi kekayaannya untuk keluarga tercinta.

"Saya tuh mikirnya nabung dan nabung, supaya anak saya sekolah tinggi, jadi orang yang sukses, lebih sukses dari saya," ujar Ayu Ting Ting.