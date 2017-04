Astaga, 14 Kaum Gay ini ke Surabaya Khusus Hadiri Undangan Pesta Seks, Biayanya Rp 100.000 Per Orang

Naskah: Fatkhul alami

Video: Ahmad Zaimul Haq

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 14 pria yang sedang menggelar pesta seks sesama jenis (homo/gay) di sebuah hotel Jl Diponegoro digerebek petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya, Minggu (30/4/2017) dini hari.

Ke-14 orang kaum gay yang kini diamankan polisi, yakni AN (43, pengusaha rental PS/Jombang), AS (22, mahasiswa/Sampang), AL (25, swasta/Malang), SD (44, swasta/Gresik), ISW (40, pedagang/Yogyakarta), AS (35, swasta/Sidoarjo), KH (23, swasta/Sidoarjo), FGF (25, mahasiswa/Surabaya), AIS (20, mahasiswa/Sidoarjo), MA (29, swasta/Yogyakarta), AN (24, swasta/Magelang), TA (27, swasta/Madiun), RTA (36, swasta/Madiun), Es (34, swasta/Surabaya).

Mereka melakukan pesta maksiat di dua kamar hotel, yakni kamar 314 dan 303.

Mereka menghadiri pesta maksiat di Surabaya, setelah menerima undangan dari AN melalui broadcast lewat BlackBerry Masanger (BBM).

Seorang yang ingin gabung dikenai biaya Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.

"Sebelum menggelar pesta di Surabaya, AN ini sempat mau mengadakan pesta di Madiun. Tapi tidak banyak respon dan acaranya batal. Saat diadakan di Surabaya, ternyata banyak pemintat," sebut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga, Minggu (30/4/2017).

Polisi yang mendapat informasi para kaum homo menggelar pesta maksiat di salah satu hotel langsung bergerak cepat melakukan penggerebekan. Ke-14 orang itu sudah berada di dua kamar saat polisi tiba di hotel.

Shinto menuturkan, sebanyak 11 orang berada di kamar 314 dan tiga orang di kamar 303.