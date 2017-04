HP Perkenalkan HP Spectre x360, Sebuah Mahakarya yang Menggabungkan Seni dan Teknologi

SURYA.co.id | SURABAYA – Pada tanggal 29 Maret 2017 lalu, HP Inc. resmi meluncurkan HP Spectre x360 terbarunya di Indonesia. HP Spectre x360 adalah sebuah mahakarya yang menggabungkan seni dan teknologi.

HP Spectre x360 adalah bentuk komitmen HP untuk terus berinovasi dan menciptakan produk dengan teknologi terbaru. HP Spectre x360 merupakan pilihan terbaik untuk konsumen yang penuh ambisi untuk selalu berkarya, demi memenuhi impian hidup dan obsesi mereka.

"HP Indonesia telah mencapai perkembangan yang solid Tahun 2016, kami teratas di Consumer PC dan Convertible Notebook1. HP juga teratas untuk kategori Commercial laptop & PC, Workstation dan LaserJet2. Kami tidak akan berhenti disini karena kami akan terus berinovasi untuk menciptakan jajaran produk dengan kualitas tekonologi terdepan. Selain itu kami juga akan terus berinovasi untuk memberikan pengalaman terbaru dan terbaik bagi para pecinta HP di tanah air," ujar Hendry Widjaja, COO HP Indonesia saat peluncuran HP Spectre x360 di Blowfish Kitchen & Bar, Jakarta.

"HP Spectre x360 terbaru adalah bukti komitmen kami. Sebuah kecanggihan teknologi yang tidak hanya memberikan kekuatan dengan performa terbaik tapi juga keindahan," Tambah Hendry.

Melton Ciputra, Market Development Manager Consumer Notebook HP Indonesia menambahkan, Spectre x360 merupakan sebuah kecanggihan teknologi yang dapat mendukung gaya hidup modern yang dinamis.

"Untuk entertainment, HP Spectre x360 menghadirkan suara dramatis dengan teknologi audio Bang & Oulfsen juga display FHD 1920x10803 hingga 4K UHD 3840x21604. Kami memuat layar 13.3 inch di chassis 12 inch sehingga desain menjadi ramping dan cocok untuk konsumen yang bergaya. HP Spectre x360 terbaru juga dilengkapi kekuatan baterai hingga 15 jam untuk konsumen dengan mobilitas tinggi. Juga fitur fast charging yang mampu mengisi baterai hingga 50 persen hanya dalam 30 menit," ujarnya.

HP Spectre x360 dihadirkan dalam balutan desain indah dan tipis 13.8 mm dengan bobot 1.3 kilo gram. Lebih tipis 13% dan lebih ringan 11% dibanding pendahulunya. Tak hanya itu, HP Spectre x360 telah disematkan dengan Operating System Windows 10 Home 64-bit, dengan performa yang juga sudah sangat optimal untuk PC karena dilengkapi Generasi ke-7 Intel® Core™ i5 atau i7 prosesor8. Dilengkapi baterai berdaya lebih besar hingga 57,8 Watt, daya tahan baterai mengalami kenaikan hingga 25% dibandingkan generasi pendahulunya.

Untuk memaksimalkan fungsi entertainment, HP Spectre x360 menghadirkan empat speaker agar menghasilkan audio yang lebih jernih. Berkat tuning oleh Bang & Olufsen serta HP Audio Boost, dua speaker depan dan dua speaker bawah mampu menghasilkan suara yang luar biasa dalam setiap mode.

HP Spectre x360 memiliki memori 8GB hingga 16 GB LPDDR3-1866 SDRAM dan storage M.2 SSD PCIe NVMe 256GB hingga 1TB. Untuk connectivity, dilengkapi dua port C™ USB-Type, dukungan ThunderboltTM 3 dan sebuah port 3.0 yang memungkinkan konsumen untuk menghubungkan gawai pelengkap terbaru.

4 mode Spectre x360 diciptakan untuk meyesuaikan kebutuhan konsumen, tidak hanya untuk bekerja tapi juga bermain hingga entertainment. Menyalurkan kreatifitas dan ide juga sangat mudah dan menyenangkan dengan Active Stylus dan Windows Ink.

Fitur-fitur lain yang khusus dihadirkan oleh HP Spectre x360 di antaranya:

- Desain kipas ganda terbaru mengoptimalkan termal untuk memastikan perangkat tetap dingin selama melakukan aktivitas berat

- Intel® HD Graphics 620

- Memiliki opsi sampai dengan 1TB PCIe SSD59 untuk kinerja cepat dan ruang besar untuk menyimpan video dan foto dengan resolusi tinggi

- HP TrueVision FHD Webcam dengan bidang 12% lebih luas dari pandangan, tepat untuk web chatting.

- Sebuah kamera FHD IR mendukung Windows Hello10 Facial Log-In untuk keamanan, mudah untuk log in tanpa harus mengetik password.

Dukungan service HPDidukung oleh 12 HP Service Center dan 76 Service Point yang tersebar diseluruh Indonesia. Juga dukungan service HP 11: HP Premier Service – 30 menit waktu perbaikan untuk baterai, adaptor, keyboard dan komponen memory di HP Service Center. Juga HP Pickup Service 24 jam - jasa pengambilan perangkat HP tertentu 24/7 termasuk hari libur. Pemilik hanya perlu menghubungi nomor HP Pickup Service dan kurir akan datang untuk mengambil perangkat yang perlu diperbaiki. Pemilik juga dapat cek lokasi Service Center atau Service Point terdekat dan memantau status perbaikan perangkat melalui aplikasi smartphone MyHP.

Harga dan Ketersediaan

HP Spectre x360 tersedia di Indonesia mulai bulan Maret 2017 dengan harga mulai dari Rp 17,999,000 12,- Paket penjualan mencakup 1 unit Spectre x360, 1 unit Active Stylus, 1 unit USB-C to VGA, 1unit USB-C to HDMI, 1 unit USB-C to RJ45 dan 1 buah HP leather sleeve.(*)