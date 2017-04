Resepsi Pernikahan Olga Lydia di Surabaya, Ada Once Mekel yang Akan Hibur Para Tamu

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah menjalani prosesi pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017), pasangan Aris Utama dan Olga Lydia bakal menggelar resepsi pernikahan di Surabaya, Jumat (28/4/2017).

Pesta pernikahan ini akan digelar di Pakuwon Imperial Ballroom 1 di Villa Bukit Regency Pakuwon Indah Surabaya.

Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB ini kabarnya akan dihadiri sekitar 1.000 orang undangan.

Di pesta pernikahan nanti, baik Aris Utama maupun Olga tak ingin jadi ‘raja dan ratu’ yang hanya ditonton para tamu.

“Mereka ingin bisa close dengan para tamu,” kata Melvina Setiadi dari Project Art Plus Wedding and More yang mengatur prosesi pernikahan Aris Utama-Olga Lydia di Surabaya.

Karena itu pula, lanjut Melvina, pesta pernikahan yang dijadwalkan berlangsung hingga pukul 21.00 itu menggunakan konsep ‘standing party’.

“Tak ada kursi pengantin, dan semua tamu juga berdiri sehingga kedua mempelai bisa mendekati dan ngobrol dengan tamu yang hadir,” tuturnya.

Melvina belum bisa memastikan siapa saja teman sesama artis Olga Lydia yang bakal hadir di acara tersebut.

Yang pasti, undangan yang hadir di resepsi itu sebagian besar dari pihak keluarga Aris Utama yang memang asli Surabaya.

“Karena sebagian besar (teman Olga Lydia) kan sudah hadir waktu pemberkatan di Jakarta,” imbuh Melvina.