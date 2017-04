Festival Pendidikan, Cara Unik Banyuwangi Peringati Hari Pendidikan Nasional

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Menjelang Hari Pendidikan Nasional, Pemkab Banyuwangi menggelar Festival Pendidikan.

Di festival ini, digelar beragam inovasi dan kreasi dari para pelajar, mulai jenjang SD hingga SLTA.

Even yang masuk agenda Banyuwangi Festival 2017 ini dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bajulmati, Wongsorejo, Kamis (27/4/2017).

Ribuan siswa dan pendidik terlihat meramaikan festival tersebut.

Menariknya, Festival Pendidikan ini dibuka Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas via WhatsApp Call.

Hal ini karena Anas sedang sedang menghadiri High Level Meeting Leadership Enhancement and Administrative Development for Innovative Governance in Asia (LEADING) di Tokyo Jepang.

Anas mengatakan pendidikan adalah pilar utama untuk mencapai kemajuan sebuah bangsa. Untuk itu, guru dan generasi muda sangat berperan penting.

"Pemkab terus berkomitmen meningkatkan pendidikan. Porsi APBD terbesar masih untuk pendidikan untuk mendukung berbagai program pendidikan agar warga bisa menikmati pendidikan yang lebih baik dan jenjang lebih tinggi," ujar Anas.

Di hadapan para siswa tersebut, Anas juga mendorong mereka terus meningkatkan kapasitasnya untuk bisa bersaing di ranah global. Meski maju, lanjut Anas, kita tetap harus berpijak pada budaya dan tradisi lokal yang luhung.

"Contohlah Jepang, mereka maju tapi tradisinya tetap dipegang kuat. Semua harus percaya diri," seru Anas.