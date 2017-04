Video Detik-detik Meninggalnya Ustaz saat Mengaji, Untaian Doa dari Dewi Sandra Ini Bikin Merinding!

SURYA.co.id - Meninggalnya ustaz Ja'far Abdul Rachman, pembaca doa dalam acara haul keluarga Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Senin (24/4/2017) membikin trenyuh, bahkan merinding banyak orang.

Tak terkecuali artis cantik Dewi Sandra yang baru saja memposting video detik-detik meninggalnya ustaz Ja'far di akun Instagramnya, Rabu (26/4/2017) siang.

Dewi Sandra juga menuliskan untaian doa untuk uztaz Ja'far dan harapan agar bisa meninggal secara khusnul khotimah.

Video of Shaykh Qari Ja'far who passed away while reciting Surat Al Mulk in Indonesia yesterday. May Allah Almighty grant him Paradise and grant us all a good death. #HusnulKhatimah

Cara meninggal yang begitu indah. Ya Allah semoga kami termasuk orang2 yang juga dikasih kesempatan untuk meninggal dalam keadaan Husnul Khatimah"

Hingga siang ini, video yang diposting Dewi Sandra ini telah dilihat 121.522 kali dan mendapat ratusan komentar dari netizen.

Mayoritas mendoakan ustaz Ja'far mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.

putriaypus@widhipriyo Innalillahi wainna ilaihi rojiun... Meninggal yg sangat indah. Semoga khusnul khotimah

anitatraciaInnalilahi WA innailaihi rojiun..Semoga beliau ditempatkan di surganya Allah SWT..

hanna_aiellaMasyaallah. Allahuakbar. Semoga beliau diberikan tmpat yg spesial n istimewa disisi-Nya. Aamiin

naasetyana03 Masih terekam jelas diingatanku wktu lihat wawancara @dewisandra yg mengatakan bahwa kematian terindah adalah saat berada di atas panggung.. sy cuma meringis dengarx tp Alhamdulillah.. Hidayah itu datang dan yg sprti inilah akhir hidup yg terindah..

fitri_theaInalilahi wainalilahi rojiun ,semoga husnul khotimah aamiin

uswatun9362 Masyaallah, innalillahi wainnailaihi rojiun,,,,, ini tetanggaku kmrn aku ikut acaranya bu khofifah,,,, kasian dia tdk punya anak memang dia orang yg suka mengaji , beberapa bulan kemarin dia sempet kehilangan suaranya ya,,, sakit di pita suara nya tp sdh sembuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan semoga meninggal dlm keadaan Khusnul khatimah, amin.

zhafariza88Insya Allah khusnul khotimah pak ustadz. Berpulang dlm keadaan suci

