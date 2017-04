Romantisnya Kejutan Ultah Ammar Zoni untuk Ranty Maria, Netizen Sampai Bilang: Udah Married Aja!

SURYA.co.id - Bukan rahasia lagi jika pemeran Al (Ammar Zoni) di sinetron Anak Langit menjalin hubungan spesial dengan Ranty Maria, pemeran Vika di sinetron serupa.

Ternyata, kemesraan keduanya tidak hanya di sinetron.

Di kehidupan sehari-hari pasangan beda agama ini pun menjalin hubungan yang sangat romantis.

Seperti yang terjadi saat Ranty merayakan hari jadinya, Rabu (26/4/2017).

Ammar Zoni memberikan kejutan istimewa bagi kekasihnya yang berwajah imut ini.

Ammar lah yang membuat dekor, balon-balon, bunga kertas serta hadiah yang pernuh usaha untuk Ranty.

Bahkan Ammar juga memberikan kue yang ketika dipotong dalamnya akan keluar permen.

Ranty pun mengucapkan rasa terimakasih dengan sapaan-sapaan sayang ke Ammar.

"Wanna say thank you my panda, my pumpkin, my yin and yang, my bae untuk dekornya, foto-foto muka aib nya, balon-balonnya, bunga kertasnya, hadiah yang penuh usaha dibukanya, kue yang dipotong dalemnya keluar permen." tulisnya di akun instagram yang diunggahnya hari ini.

Terlepas dari kejutan itu, Ranty mengaku yang lebih penting adalah waktu kebersamaan mereka, kasih sayang Ammar Zoni serta usaha untuk memberikan surprise ini.