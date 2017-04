Dukung Program Kementerian Pariwisata, Garuda Tambah Rute Surabaya - Sorong via Ambon

VP Jawa, Bali & Nusa Tenggara Region Garuda Indonesia, Flora Izza (kiri), didampingi I Ketut Rudyarta, Corporate and Agency Manager, saat menyampaikan rilis terkait rute Surabaya - Ambon - Sorong yang akan dimulai 2 Mei 2017 mendatang, Rabu (26/4/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Kementerian Pariwisata RI mentargetkan kunjungan wisatawan di berbagai tempat wisata di Indonesia, baik asing maupun domestik di tahun 2017 ini mencapai 272 juta kunjungan. Untuk mendukung target tersebut, Garuda Indonesia mulai 2 Mei 2017, membuka rute penerbangan Surabaya ke Sorong via Ambon.

VP Jawa, Bali & Nusa Tenggara Region Garuda Indonesia, Flora Izza, mengatakan, rute baru ini merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis garuda yang berkaitan dengan kunjungan wisata ke Indonesia Timur.

"Terutama di Papua, yang saat ini masih menjadi favorit adalah wisata Raja Ampat. Karena itu kami pilih rute ke Sorong, sebagai bandara terdekat menuju ke Raja Ampat," kata Flora Izza, Rabu (26/4/2017).

Lebih lanjut, Flora menyebutkan bila perluasan rute maskapai nasional ini, diharapkan bisa mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah Papua.

Penerbangan Surabaya - Sorong via Ambon Pulang Pergi (PP) tersebut akan dilayani 7 kali dalam setiap minggunnya, dan akan berangkat dari Surabaya menuju Ambon dengan menggunakan GA 680, dijadwal pukul 06.30 WIB, dan akan tiba di Ambon pada pukul 11.10 WIT.

Kemudian akan berangkat lagi dari Ambon menuju Sorong dengan menggunakan GA 680 pada pukul 12.00 WIT, dan akan tiba di Sorong pada pukul 13.15 WIT.

Sementara untuk penerbangan Sorong - Surabaya via Ambon PP akan dilayani 7 kali juga dalam setiap minggunya, dan akan berangkat dari Sorong menuju Ambon dengan menggunakan GA 681 pada pukul 14.35 WIT, dan akan tiba di Ambon pada pukul 15.35 WIT. Kemudian akan berangkat lagi dari Ambon menuju Surabaya dengan menggunakan GA 681 pada pukul 16.20 WIT, dan akan tiba di Surabaya pada pukul 16.55 WIB.

Penerbangan dari Surabaya ke Sorong via Ambon tersebut akan dilayani dengan pesawat Garuda Indonesia jenis Bombardier CRJ 1000 Next Gen yang berkapasitas 96 seat atau penumpang (All Bussines).

"Dengan adanya Penerbangan Surabaya ke Sorong via Ambon tersebut, potensi wisata yang ada di dua daerah tersebut bisa dikenal. Selain Raja Ampat di Sorong juga ada Pantai Ora di Ambon. Serta kekayaan kuliner serta adat istiadat di dua daerah tersebut," tandas Izza.

Untuk harga tiket, I Ketut Rudyarta, Corporate and Agency Manager, menambahkan, harga rute Surabaya langsung Sorong berkisar mulai Rp 1,3 juta. Sedangkan Surabaya ke Ambon, berkisar mulai Rp 1 juta.

"Load factor atau tingkat keterisian rute ini, optimis bisa mencapai lebih dari 70 persen," tambahnya.