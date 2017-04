VIDEO - Operasi Katarak Gratis di RSAL Dr Ramelan Surabaya

Reportase: Pipit Maulidiya.

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 400 warga Jawa Timur mengikuti operasi katarak gratis di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Rumkital) Dr Ramelan, Surabaya, Selasa (25/4/2017).

Operasi ini merupakan kerjasama antaran Rumkital Dr Ramelan dengan Yayasan Baitul Al Khoiriyah Bandung, dan International Islamic Charity Organization Kuwait.

Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.A.P usai membuka acara menjelaskan, kerjasama ini merupakan bakti sosial. Utamanya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, di bidang kesehatan.

"Lebih dari 1 persen penduduk Indonesia mengalami kebutaan. Sebagian besar penyebabnya adalah menderita katarak. Nah dengan ini kami berupaya agar bakti sosial bisa menurunkan tingkat penderita. Terhitung pesertanya saat ini kurang lebih 400 orang, mereka akan melakukan operasi secara gratis hasi ini," jelasnya.

Salah satu pasien Sumiran (67), warga asal Waru Kureksari menuturkan bersyukur bisa mengikuti operasi katarak gratis.

Mengingat biaya yang mahal jika harus ditanggung pribadi.

"Awalnya saya tidak tahu kalau sakit katarak, cuma mata sering berair, sering ada kotoran mata yang lumayan keras, sampai pandangan kabur. Setelah doperiksa baru ketahuan katarak, alhamdulillah setelah ini bisa lihat jernih lagi," kisahnya pada Surya.co.id.

Berita bahagia ini juga dirasakan orangtua Kayla Aidha Damarina (4), Yurina (24) alas Lumajang.

Sejak divonis katarak dua tahun lalu,Yurina bingung mencari pengobatan. Pasalnya dua dokter menuturkan anaknya tidak bisa sembuh dari katarak.

"Saat usia dua bulan dia menderita katarak, dulu saat saya hamil memang didiagnosa kena rubella atau campak jerman. Ternyata campak itu bahaya buat janin. Saya sudah ikut baksos, dua kali, dua dokter bilang gak bisa dioperasi. Waktu baksos di Jember bisa, tapi biaya sangat mahal, pokoknya saya ndak kuat, akhirnya ada baksos ini kami ikut," katanya, mengaku mendapat informasi dari Korninator Penyandang Disabilitas Lumajang.

Abdul Wahab Al-Sager, Ambassador of The State of Kuwait in Jakarta, menambahkan kerjasama antara Kuwait dengan Indonesia sudah berlangsung sejak 8 Februari 1966 silam.

Kerjasama ini meliputi banyak hal, selain ekonomi, perdagangan, juga di bidang kesehatan.

"Rencananya operasi katarak ini juga akan berlangsung di daerah lain, yang potensi penderitanya tinggi," tutupnya.