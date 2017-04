Seksinya Sophia Latjuba Saat Memakai Bikini, 'Kalah Perawan,' Kata Netizen

SURYA.co.id - Usianya memang sudah 46 tahun, tetapi soal tubuh, Sophia Latjuba tak kalah dengan gadis belasan tahun.

Hal itulah yang sering dikatakan para netizen menanggapi foto-foto yang diunggah Sophie di akun instagramnya.

Artis kelahiran Jerman, 8 Agustus 1970 ini memang kerap mengunggah foto-foto seksinya baik di acara resmi, ketika yoga maupun saat berjemur di pantai.

Terbaru, kekasih Ariel Noah ini mengunggah foto memakai bikini two piece sambil berjemur di pantai.

Lekuk tubuh Sophie tampak nyata dengan gaya rambut diikat ke atas dan memakai kacamata hitam.



"Don't trust anyone who doesn't love the sun," tulis Sophie di unggahan fotonya.

Unggahan ini langsung disambar netizen dengan komentar-komentar pedas. Ada juga yang mengaitkan dengan jalinan asmara Sophie dengan Ariel.

na0mi_gallerys: Gak mau kalah ama anak gadis nya kayaknya

pinkdumb7273: pantes ariel betah

adeniagara: Oalah..kesukaan ariel yg model beginian..

reena_ig: Apa kata ibu nya ariel yak