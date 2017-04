Pratiwi Retnaningdyah : Membaca Itu Bukan Hobi, Tapi Kebutuhan

SURYA.co.id | SURABAYA - Membaca. Kegiatan ini mungkin hanya menjadi hobi bagi segelintir orang di Indonesia.

Belum lagi, teknologi yang semakin canggih seakan membuat orang kian jauh dari buku, dan hobi membaca.

Namun tidak bagi Pratiwi Retnaningdyah dan keluarganya. Istri dari Prapto Rusianto ini, ingin hidup terus bersama buku dan kegiatan membaca di sela-sela kesibukannya.

Tak ayal jika kiatnya menumbuhkan semangat membaca itu menular kepada sang suami, dan dua anaknya Bayoghanta Maulana Mahardika (21) dan Novandra Adzra Ghassani (9).

Gemar membaca, bukan karena tiba-tiba. Kedua orangtua Pratiwi memang sudah mendidiknya sejak dari kecil, untuk mencintai buku-buku. Terutama novel dan komik di masa kecilnya.

Kegemarannya itu juga yang membawa dirinya kini begitu mencintai bidang sastra dan humaniora.

"Membaca itu bukan hobi, menurut saya itu sudah jadi kebutuhan. Kebutuhan untuk mengetahui hal-hal baru, pengalaman baru, yang meskipun kita tidak mengalaminya secara langsung," tuturnya, Sabtu (22/4/2017).

Banyak membaca buku, banyak juga pengetahuan yang dimiliki seseorang. Begitu agaknya yang ingin Pratiwi sampaikan.

Berkat gemar membaca itu, tak heran perempuan kelahiran Surabaya, 3 Agustus 1967 ini punya pengalaman pendidikan yang cukup menakjubkan.

Di antaranya menempuh S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, di IKIP Surabaya (1985-1990), S2 Pengkajian Amerika, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1993-1996), S2 MA Program in Literature, Texas State University-San Marcos, USA, beasiswa Fulbrigh (2002-2004) dan S3 PhD in Cultural Studies, the University of Melbourne (2011-2015).