Saat Cinta Laura Foto Seksi Bareng Teman-teman Bulenya, Netizen Justru Fokus Bagian Bawahnya

SURYA.co.id - Artis Cinta Lura Kiehl memang lama menetap di luar negeri.

Meski begitu, artis yang dikenal masyarakat Indonesia sejak membintangi sinetron Cinderella (Apakah Cinta Hanyalah Mimpi?) ini tidak pernah menanggalkan identitas ke-Indonesiaannya.

Hal itu terlihat dari foto-foto yang diunggah di akun instagramnya.

Seperti foto terbaru yang ia unggah Minggu (23/4) berikut ini.

Cinta Laura dan teman-temannya. (instagram)

Dalam foto itu, tampak Cinta berfoto bersama teman-teman dari lintas negaranya.

Mereka terlihat tampil kasual sambil menghadap kamera.

"Welcome to round 2 of Coachella 2017! #coachella2017 #desertlivin #woes #crew," tulis akun claurakiehl sebagai keterangan foto.

Tak lama kemudian foto itu pun kemudian mengundang respons dari netter yang melihatnya.

Terutama merekan yang justru gagal fokus dengan busana dipakai Cinta Laura.

Sebab, jika teman-teman bulenya memakai sepatu, dalam foto itu Cinta Laura justru memakai sandal jepit.