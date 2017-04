The 10th Junior Fashion Designer Competition: Busana ‘Calon Arang’, Bisa Dilipat Jadi Tas Jinjing

Sejumlah karya ditampilkan dalam The 10th Junior Fashion Designer Competition.

SURYA.co.id | SURABAYA - Apa yang ada dalam imajinasi desainer muda tentang dunia fashion di masa depan?

Dan ratusan desainer pemula ini pun berlomba menyampaikan gagasan mereka lewat The 10th Junior Fashion Designer Competition kali ini mengangkat tema 'Deconstruction'.

Dari 100 peserta kompetisi yang diadakan Arva School of Fashion itu akhirnya terpilih 23 karya dan diperagakan di Oval Atrium Ciputra World Mall Surabaya selama empat hari hingga Minggu malam (23/4/2017).

“Saya mencoba menggabungkan arsitektur dari tiga kota di tiga negara sekaligus,” cetus Lusienna Hung, siswa kelas XI SMAK 2 BPK Penabur, Bandung.

Menurut Lusienna, busana rancangannya mengacu pada arsitektur Bridge of Aspiration, London, Inggris, Mall of The World (Dubai), dan Urban Forest Tower (Tionghoa).

Hasilnya, baju yang dibuat dari bahan blacu, satin, dan jet silk ini pun jadi terkesan unik sehingga membuat karyanya lolos ke babak final.

Lusienna mengaku, dia sudah dua kali ikut kompetisi bagi desainer pemula yang digelar oleh Arva School of Fashion ini.

“Saya selalu pakai bahan yang mudah didapat. Contohnya bagian bawahan itu dari plastik tebal. Dan agar bisa mengembang saya tambahkan kawat sebagai kekuatan,” bebernya.

Sedang Achmad Lutfi Harnyoto tak mau kalah. Siswa SMA Negeri X Surabaya ini menuangkan gagasannya lewat rancangan yang dia sebut gabungan masa lalu dan kekinian.

Baju yang diberi tema Calon Arang tersebut ditekankan Lutfi, mencoba mengeksplorasi cerita rakyat Bali yang terkenal itu.

Memadukan bahan taffeta dan kulit, Lutfi mencoba menampilkan sisi misterius si Calon Arang ini lewat warna-warna gelap dalam rancangan bajunya.

“Agar menonjolkan unsur etnis, saya gunakan kombinasi bordir di baju tersebut,” urainya.

Yang berbeda dengan rancangan peserta lainnya, dia melakukan inovasi pada rok bagian bawah bisa dipakai menjadi tas tangan.

“Peplum di bagian pinggang saya kasih resleting sehingga bisa dilipat jadi tas,” tegas Lutfi.