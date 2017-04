Serunya menjadi Tamu Miss Pink Kitty Semarang

Miss Pink Kitty Cafe and Shop Semarang

Reportase Firda Alfiana Patricia

Dosen IKIP Budi Utomo Malang

LIMA hari sebelum tanggal kelahiran, bersyukur saat saya menemukan kafé bertema Hello Kitty di Instagram Miss Pink Kitty Café and Shop di Semarang, Jawa Tengah.

Sebagai penggemar berat karakter tersebut, saya menelepon pengelola kafe berdasarkan kontak yang ada di bio dan menanyakan apakah tanggal 14 April 2017 kafe buka karena itu hari libur dan saya dari luar Semarang.

Setelah mendapat kepastian pada tanggal tersebut kafe tetap buka seperti biasa, saya pun melakukan reservasi. Akhirnya sesuai perjanjian pada hari yang ditentukan pada pukul 15.30 WIB saya dan suami sampai juga di Miss Pink Kitty Café and Shop yang berlokasi tak jauh dari hotel tempat kami menginap.

Perjalanan ke tempat ini memerlukan waktu sekitar 15 menit. Berhubung telah reservasi, kami masih bisa mendapatkan tempat duduk yang nyaman meski saat itu pengunjung sedang ramai.

Miss Pink Kitty Café and Shop menyediakan dua pilihan tempat, ada indoor dan outdoor. Pada dinding kafe dipenuhi dengan pajangan serba Hello Kitty. Peralatan makan dan minum pun juga serba Hello Kitty.

Bahkan sandaran sofa juga berbentuk kepala Hello Kitty. Nuansa pink menjadi tema kafe ini sehingga sangat feminin sekali, para perempuan pasti sangat menyukai tempat ini.

Miss Pink Kitty Café and Shop menyediakan beraneka macam makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Selain itu kafe ini juga menjual aneka pernak pernik serba Hello Kitty, seperti payung, tas, boneka, alat tulis dan sebagainya.

Setelah membaca daftar menu selama beberapa saat, kami berdua memesan sirloin steak barbeque sauce, tenderloin steak blackpepper sauce, lemon squash dan milkshake yang mengharuskan kami membayar Rp 185.000. Hmmm ... cukup terjangkau dengan suasana yang ditawarkan.

Setelah menghabiskan pesanan, seperti biasa saya tidak ingin buru-buru beranjak pergi. Hampir semua spot di Miss Pink Kitty Café and Shop bagus untuk berfoto, apalagi saya penggemar Hello Kitty rasanya sudah menjadi keharusan untuk berfoto dengan karakter tersebut.

Salah satu spot menarik berada di depan kasir, di sana terdapat beberapa boneka Hello Kitty yang ditata rapi.

Puas berfoto di segala penjuru kafe karena memang dekorasinya sangat bagus, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata selanjutnya.

Nah bagi penggemar karakter Hello Kitty, tak ada salahnya berkunjung ke Miss Pink Kitty Café and Shop Semarang ini. Sebisa mungkin lakukan reservasi terlebih dahulu apabila Anda dari luar kota seperti saya agar tak kecewa karena kehabisan tempat.