Prilly Latuconsina Ucapkan Selamat Hari Kartini, Netizen Malah Gagal Fokus Lihat Hal Ini

SURYA.co.id - Peringatan Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April dirayakan seluruh perempuan yang ada di Indonesia.

Tak terkecuali artis Prilly Latuconsina yang ikut mengucapkan Selamat Hari Kartini.

Ia memposting ucapan itu di akun Instagramnya, Jumat (21/4/2017).

"Selamat pagi dan selamat hari Kartini perempuan Indonesia. Stay strong and independent. We got our own back! #HariKartini #PerempuanIndonesia."

Selain caption tersebut, Prilly juga memposting foto wajahnya yang terlihat dari samping.

Mengenakan baju berwarna putih, dengan rambut hitam tergerai di bahunya.

Nyatanya, sebagian netizen justru gagal fokus dan terpaku pada sebagian rambut Prilly di samping telinga kirinya, yang mereka nilai mirip jambang.

amiza7888 Geli liat jambangny wkwkw

anandaaliyah Ngerii jambangnya

rizka_rahmadhanii Punya jambang kak

dhealupita17J ambang nya

alfieka659 Jambang oh jambang

ovisoviana94 Jambangnya gak nahan

gesti.yunita Waduh itu jambang nya gede bgt, tp gpp pemaniss.

Toh, ada juga netizen yang tetap membalas ucapan selamat Hari Kartini dari Prilly Latuconsina

febriantidws selamat hari kartini.... Semoga jiwa kartini selalu dalam hatimu

yuditipexx54 Met hari kartini jg

naniksuryaning1717 selamat hari Kartini cantiik

nuramalia_bSelamat hari kartini wonder women kesayangan