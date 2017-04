Kampung Mulyorejo Utara: Kampung Got Bersih Surabaya

Reportase: Pipit Maulidiya

Editor video: Dodo HW

Surya.co.id | SURABAYA - Kampung Mulyorejo Utara gang XI setiap hari terlihat bersih.

Ketua RT 11 RW 1 Surabaya Sri Endah Nurhayati menuturkan, hal ini (got bersih) bukan hal begitu saja tercipta.

Namun, menurutnya setiap hari dirinya selalu menyosialisasikan one day one glangsing, keruk got only five minutes atau membersihkan got hanya 15 menit sehari.

"Waktu itu kita ada problem banjir. Namun, setelah gerakan keruk got ini, akhirnya mulai berangsur got cepat surut jika ada genangan air," tuturnya, Jumat (21/4/2017).