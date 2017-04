Dikenal Tomboy Sejak Kecil, Dyan Nugra Malah 'Njebur' ke Bisnis Kecantikan

Dyan Nugra, Make Up Artist dan Desainer

SURYA.co.id | SURABAYA - Tidak ada kamus menyerah bila ingin meraih impian dan cita cita. Kerja keras, telaten dan tidak mengenal lelah bisa menjadi pendorong siapa saja yang menghalangi.

Demikian juga yang pernah dialami Dyan Nugra, make up artist yang juga desainer, seakan menjadi titik balik dalam irama hidupnya ketika harus berpisah dari orang yang pernah dekat selama bertahun-tahun.

"Sempat drop, frustrasi, bingung.Tapi life must go on, tidak bisa terus menerus meratapi nasib," ujar Dyan. Apalagi, ada tiga buah hatinya yang butuh perhatian.

Sebuah perjuangan hidup dan titik balik dari seseorang berbeda beda, apa yang dialaminya seakan mengikrarkan diri dan membulatkan tekad dan mendorongnya terus berkarya.

Hanya sebulan sejak peristiwa perpisahan pada tahun 2005 Dyan bertekad memulai hidup baru.

Berbekal gelar S-1 yang diraih dari Teknik Informatika ITS Surabaya, dia memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang S-2 di Universitas Airlangga (Unair).

"Saya kuliah lagi selain memperdalam ilmu juga untuk menyibukkan diri, sehingga tetap bisa memunculkan energi positif. Tidak merenung terus. Bagaimanapun, saya harus kuat demi anak-anak," paparnya ditemui di workshopnya yang asri di kawasan Sutorejo Prima.

Dua tahun kuliah jenjang S2 ia menyandang gelar magister manajemen. Justru setelah menyelesaikan pendidikan S2 Dyan bingung, lantaran belum ada bidang khusus yang digeluti.

"Inginnya ada kegiatan yang bisa dikerjakan di rumah sehingga masih bisa mengawasi anak-anak juga," tukasnya.

Setelah berbincang dengan seorang kawan, dia disarankan untuk menekuni bidang kecantikan.